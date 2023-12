Darío Barassi visitó la tumba de su madre junto a su esposa y sus hijas: “Duele y parece que va a doler por un rato largo”

Tras un mes de la muerte de la mamá de Darío Barassi, el conductor viajó a San Juan a visitar la tumba acompañado de su esposa, “Luli” Gómez Centurión, y sus dos hijas, Emilia e Inés Barassi. El humorista compartió una publicación en sus redes sociales junto a un extenso mensaje reflexivo lleno de cariño y nostalgia hacia su madre.

El conmovedor mensaje de Darío Barassi

“Primer mes. Duele y parece que va a doler por un rato largo. La siento libre, plena y feliz. Pero no está acá y el egoísmo y la necesidad pesan mucho”, comenzó diciendo Barassi.

Compartió emotivas imágenes en sus redes sociales junto a sus hijas y su esposa. Foto: Instagram

Y continuó: “A esto vinimos. Necesitaba estar los 4 ahí, con ella, hablarle, que mis hijas canten, jueguen, la despidan a su manera ya que no lo habían hecho aún. Orgulloso y enamorado de mis mujeres. Gracias eternas por estar como estas @luligomezcenturion”.

“La Pipi iba y venía. Cantaba, acomodaba todo, ponía flores, cruces, traía agua, le dejo su gatita Sofi de peluche para que la cuide. Me preguntaba porque lloraba y me saltaba a encima abrazándome. Me agradeció por traerla y me pidió perdón por no creerme que la abu Lala ya no estaba acá”, confesó sobre cómo vivió el momento su hija mayor.

El conductor decidió viajar a su ciudad natal para visitar la tumba de su mamá. Foto: Instagram

Mientras que sobre su otra hija, agregó: “Inés María se sentó al lado mío todo el tiempo, seria, con los ojos gigantes. Atenta y dulce. Se sacaba el chupete y me lo daba. Hizo popó sentada en la tumba de al lado que era la de mi abuelo. Me reí. Es todo esa gorda tierna y compañera”.

“Mi mujer enorme abrazando todo. A mí, a ellas, a mi vieja. Pilar de mi vida”, y añadió: “En fin. Acá estamos remando. Extraño mucho a esa mujer espectacular. Pero por suerte me acompañan en esta mis chicas, que básicamente lo son todo”.

El conductor compartió íntimos momentos con la familia. Foto: Instagram

“Vacío y repleto. Golpeado y orgulloso. La vida misma. Gracias a todo el mundo por el afecto en la calle y en redes. Hace bien y es valioso. Te extraño vieja!”, finalizó diciendo el conductor.

En minutos, la publicación se llenó de me gustas y comentarios de aliento de sus seguidores: “Tus palabras inundan de lágrimas mis ojos, es inevitable no emocionarse, mezcla de nostalgia y orgullo, por el semejante sentimiento que transmitís”, comentaron, mientras que otro usuario afirmó: “Te abrazo fuerte, fuerzas... Nunca se supera ese dolor tan grande, pero se aprende a convivir con ello”.