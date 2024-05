¿Apta para celíacos? Cómo es vivir en Argentina con celiaquía.

Ser celíaco es mucho más que seguir una dieta sin gluten. Es un estilo de vida que implica una serie de desafíos y adaptaciones en la vida cotidiana. La enfermedad celíaca es una condición crónica del sistema inmunológico, desencadenada por la ingesta de gluten, una proteína presente en el trigo, la cebada, el centeno y, en menor medida, la avena. Para quienes padecen esta enfermedad, incluso la mínima cantidad de gluten puede desencadenar una serie de síntomas incómodos y, a largo plazo, daños en el intestino delgado.

Según la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), en Argentina, se estima que 1 de cada 167 personas adultas son celíacas, mientras que en la niñez la prevalencia es aún mayor (1 de cada 79). Con motivo del Día internacional de la Celiaquía, este 5 de mayo, Vía Gourmet quiso conocer en primera persona lo que vive una persona con celiaquía en el país .

Cómo es ser diagnosticado con celiaquía

Una de las primeras dificultades que enfrentan las personas celíacas es ser diagnosticadas. Esto vivió Florencia García, quien desde chica tuvo muchos problemas de salud ligados a su estómago, pero nunca imaginó a qué se debía. “Desde los 16 me trataban por colón irritable, pero el diagnóstico no era más que de palabra porque no me mandaban a hacer estudios. En 2018, una gastroenteróloga me mandó a hacer una endoscopia, buscando algo en el estómago y no tenía nada. Recién a fines de 2019, otro gastroenterólogo me mandó a hacer la colonoscopia y ahí salió que yo tenía alteraciones en el duodeno”, explica Florencia.

En febrero de 2020, con 29 años, a Florencia le mandaron a hacer el test de sangre. “Este test no me lo cubría la prepaga, pero era necesario para ver si era intolerancia al gluten o a la lactosa”, explica, señalando que tras conocer que era celiaca tuvo que sacar para siempre al gluten de su dieta. “Nunca más me desmayé, nunca más tuve diarrea, nunca más anemia”, asegura. Es que luego de recibir el diagnóstico, el siguiente paso es la necesidad de reeducar la alimentación y aprender a leer minuciosamente las etiquetas de los productos alimenticios.

Algo de lo que no se habla tanto o que poco se conoce es que el gluten puede estar presente en una amplia variedad de alimentos procesados, desde panes y pastas hasta salsas, aderezos y condimentos, lo que hace que sea fundamental ser consciente de cada ingrediente que se consume. “No te queda otra que informarte porque tenés que hacer tus propios alimentos, terminás por convertirte en chef”, señala Florencia. “Yo ahora me hago tortas, pizza, galletas. No me quiero quedar afuera de nada por esto”.

Además, comer fuera de casa puede ser todo un desafío. A menudo, las personas celíacas deben preguntar sobre los ingredientes y los métodos de preparación en restaurantes y establecimientos de comida rápida, y siempre existe el riesgo de contaminación cruzada en cocinas donde se manejan tanto alimentos con gluten como sin gluten.

La vida social también puede verse afectada por la enfermedad celíaca. Reuniones familiares, cenas con amigos e incluso eventos especiales como casamientos y celebraciones pueden requerir una cuidadosa planificación para garantizar que haya opciones seguras y libres de gluten disponibles. En muchos casos, las personas celíacas deben llevar sus propios alimentos a estas reuniones para evitar cualquier riesgo de contaminación.

Los desafíos de ser celíaco en Argentina

Sin embargo, a pesar de estos desafíos, muchas personas celíacas encuentran formas de adaptarse y llevar una vida plena y satisfactoria. La creciente conciencia sobre la enfermedad celíaca ha llevado a una mayor disponibilidad de productos sin gluten en el mercado, lo que facilita el acceso a alimentos seguros. Pero todavía falta, especialmente en las zonas más alejadas de CABA.

Las redes de apoyo y la comunidad en las redes sociales también han hecho lo suyo, brindando un invaluable apoyo emocional y compartiendo información útil sobre recetas, restaurantes y recursos para personas celíacas.

Ser celíaco en Argentina es costoso. A pesar de que cada vez hay más marcas con el sello sin TACC, otorgado por la Asociación Celíaca Argentina a aquellos productos que hayan sido analizados para detectar si tienen trigo, avena, cebada y centeno. Sin embargo, la diferencia en los precios entre un producto sin TACC y uno tradicional puede ser hasta el doble.

Ser celíaco es más que solo seguir una dieta sin gluten. Es un recordatorio constante de la importancia de cuidar nuestra salud y ser conscientes de lo que ponemos en nuestros cuerpos.