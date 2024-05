Así está hoy “Bebi”, Bernarda: la hija de Migue Granados que tiene 7 años y es viral en TikTok

Migue Granados es un humorista, actor y músico argentino de 37 años, que nació siendo famoso, teniendo en cuenta que es hijo de Pablo Granados, uno de los humoristas más populares de Argentina dentro de los 90 y los 2000, y gracias a la influencia del mundo donde creció y a su talento, se convirtió en una celebridad.

El éxito de Migue Granado en Olga

Actualmente, Migue Granados es líder de las plataformas de streaming, teniendo en cuenta el éxito de Olga y su programa “Soñé que volaba”. En paralelo a su carrera profesional, Migue construyó una hermosa familia.

Migue Granados comenzó una relación con Fernanda Otero en 2011 y desde entonces, están juntos y a través de Instagram comparten postales románticas. Durante los 13 años de relación, formaron una familia con dos hijos, Bernarda y Benito.

La historia de amor de Migue Granados y Fer Otero, y la hermosa familia que formaron. Foto: Gentileza Instagram

Así está hoy Bernarda, la hija de Migue Granados y Fer Otero

Bernarda Granados, o también conocida como Bernardita, es la primera hija de Migue Granados y Fernanda Otero. Ella nació el 9 de agosto de 2016, y actualmente, tiene 7 años, y a pesar de su corta edad, demostró una gran personalidad, y por una influencia, a su familia, una aspiración por el arte.

Bernarda, junto a Migue Granados, el día de su nacimiento Foto: Instagram

Migue y Fernanda muestran la alegría de Bernarda al momento de hacer videos, de hacer bromas o para cantar. Fer Otero suele subir reels con la niña y los comentarios de los seguidores son de admiradores del humor y de la personalidad de Bernardita.

Así esta hoy, Bernarda Granados Foto: Instagram

Además, Bernarda se volvió viral tras una pequeña aparición en Olga, cuando comenzó a cantar y explicó: “No se opina de cuerpos, no, no, no. No se opina de cuerpos”, debido a una pregunta que le hicieron, y dejo en clara la conciencia y el respeto hacia el resto de las nuevas generaciones.

Por el último, sus padres, Migue y Fer, muestran la gran relación que Bernarda tiene con Benito, su hermano de un año.

Bernada y Benito Granados, los hijos de Migue y Fer Otero Foto: Instagram