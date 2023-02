Gabriel Heinze habló en la previa de Newell’s vs Instituto: “Creo que va a ser un partido complejo”

Con la mira puesta en el partido que Newell’s Old Boys disputará con Instituto de Córdoba el próximo domingo por la quinta fecha de la Liga Profesional, el DT Gabriel Heinze habló sobre las expectativas de cara al encuentro, los jugadores disponibles, los cambios y las preparaciones, sin esquivar comentarios respecto a la dura derrota con Claypole, que significó la eliminación de la Copa Argentina.

En conferencia de prensa, el entrenador del rojinegro habló previo al cruce y aseguró que todos los jugadores están disponibles, aunque habrá una variante en la posición de Willer Ditta por su expulsión en la cuarta fecha contra Banfield.

“Instituto presenta modificaciones en el posicionamiento. Creo que va a ser un partido complejo porque ellos varían. Tenemos que tener variantes y por eso estamos trabajando”, reflexionó el Gringo y agregó: “Algunos jugadores están cansados pero están todos disponibles”.

¿Qué dijo Heinze sobre la eliminación de Newell’s de Copa Argentina?

Heinze no esquivó los disparos y contestó también preguntas relativas a la derrota de La Lepra ante Claypole, que significó la eliminación del rosarino de la Copa Argentina y duras críticas de los hinchas, que silbaron a los jugadores al término de la contienda.

“Vi las imágenes del partido con Claypole. Los chicos hicieron un buen partido, se intentó de las maneras que habíamos hablado y creamos ocasiones. Lo único triste es el resultado”, sostuvo.

Respecto a las reacciones de los hinchas, volvió a manifestar su descontento: “Lo que siento, lo digo. Me duele que me silben, que me insulten, tener una pelea con alguien. Si al hincha no le duele eso, está bien, a mí me duele que mis hinchas me insulten y me silben. Sé cómo son las cosas y lo acepto, pero digo lo que siento”.

“Me duele que el hincha me silbe o silbe a mis jugadores, pero prefiero que lo haga conmigo. Voy a hacer todo lo que pueda y voy a dar todo para hacer lo mejor posible, esa es mi tranquilidad”, cerró.