Gabriel Heinze y los sibildos a Newell’s en Copa Argentina: “Me duele mucho”

Desde que empezó su carrera como director técnico, Gabriel Heinze nunca ganó un partido de Copa Argentina. La derrota de Newell’s ante Claypole extendió esa racha negativa y generó silbidos en el Estadio San Nicolás. “Me duele mucho”, afirmó el “Gringo” este miércoles sobre la reacción de la hinchada rojinegra.

El entrenador consideró que la Lepra “tuvo errores en determinados momentos” del encuentro, pero concluyó que “intentó, estuvo bien” e hizo lo que pretendía. Luego aseguró que no se guardó nada para enfrentar al líder de la Primera C. “Era el mejor equipo que tenía que poner”, manifestó sobre la alineación titular.

La hinchada de Newell’s despidió a los jugadores con silbidos en San Nicolás y el gesto no pasó desapercibido en el banco de suplentes. “Me molesta y me pone mal, pero esto puede pasar. Tendremos que seguir trabajando”, se lamentó el DT de 44 años.

Luego del batacazo de Claypole y la eliminación de la Copa Argentina en el debut, Heinze expresó: “Toda derrota preocupa y tengo muy claro dónde estoy, lo que pueden llegar a decir”. No obstante, defendió su apuesta táctica y futbolística.

“Ya he pasado por muchos momentos de estos. Solamente voy a darles mucha fuerza a mis jugadores”, anticipó el “Gringo”. De inmediato, añadió: “Seguiremos de la misma manera. Cuando uno toma las decisiones que toma, pueden pasar estas cosas. Es parte de la vida”.

La racha negativa de Gabriel Heinze en Copa Argentina

Desde que debutó como entrenador en 2015 con el buzo de Godoy Cruz, Gabriel Heinze no ganó ningún partido de Copa Argentina. Su primer encuentro fue al año siguiente, cuando estaba en Argentinos Juniors.

Primera ronda de Copa Argentina 2016: Argentinos Juniors 1 (3) - Deportivo Laferrere 1 (4).

Primera ronda de Copa Argentina 2017: Argentinos Juniors 0 - Instituto 1.

Primera ronda de Copa Argentina 2018 : Vélez Sarsfield 0 - Central Córdoba 1.

Primera ronda de Copa Argentina 2019: Vélez Sarsfield 0 - Real Pilar 1.

Primera ronda de Copa Argentina 2023: Newell’s Old Boys 0 . Claypole 1.

