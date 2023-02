Debut y despedida: Newell’s cayó ante Claypole y quedó fuera del la Copa Argentina

Este miércoles Newell’s Old Boys fue derrotado en San Nicolás. El equipo dirigido por Gabriel Heinze no pudo superar a Claypole y quedó eliminado de la Copa Argentina, en un partido en el que La Lepra llegó tarde a generar situaciones de gol y su rival de la Primera C aprovechó cada momento para anotar.

Con miles de hinchas rojinegros en peregrinación, La Lepra quedó en los 32vos de final de uno de los torneos en los que no suele tener buen desempeño. Con dificultades en la ofensiva, el conjunto de Heinze se confió en que Claypole no aprovecharía las oportunidades y tuvo la pelota durante un primer tiempo sin situaciones peligrosas de ninguno de los dos lados.

No obstante, en el complemento el “Tambero” sorprendió a los 3 minutos con un remate cruzado de Matías Coselli, que rebotó en el palo del arco rosarino. Inesperadamente, la pelota fue directamente al delantero Leonel Llodrá, que pateó con fuerza y abrió el marcador del local.

¡GOL DE CLAYPOLE! Llodra abrió el marcador ante NEWELL´S, por los 32avos de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/b7qpYA3PrV — TyC Sports (@TyCSports) February 22, 2023

El segundo tiempo también tuvo momentos dramáticos, cuando Facundo Simioli, intentando frenar la embestida de Jorge Recalde, recibió un durísimo rodillazo en la cara que le produjo una herida sangrante en la nariz y un bulto en la cabeza a la altura de la ceja. El jugador fue atendido primero en el campo de juego y luego fuera del mismo, antes de regresar para defender la ventaja en el marcador

Facundo Simioli recibió un rodillazo en la cara Foto: TyC Sports

¿Cuándo vuelve a jugar newells?

De ahí en adelante, los restantes minutos fueron de Newell’s intentando igualar, aunque el arquero del conjunto de Jesús Díaz fue una verdadera pesadilla para el rosarino y despejó toda chance con su actuación. En el medio, el “Gringo” probó algunos cambios, aunque no surtieron el efecto esperado.

Con este resultado, La Lepra se despide de la Copa Argentina y pone la mira en el próximo partido que jugará el domingo 26 de febrero contra Instituto por la quinta fase de la Liga Profesional. El equipo cordobés, por su parte, superó a un equipo del Universitario provincial por 4 a 0, en un amistoso de preparación.

Claypole, que avanzó a la instancia de 16avos de final por primera vez en su historia, espera por el ganador de la serie próxima a disputarse entre Belgrano de Córdoba e Independiente Rivadavia de Mendoza.