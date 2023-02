Newell’s venció a Banfield con un jugador menos y sumó posiciones en la tabla de la Liga Profesional

Newell’s Old Boys tuvo un partido complicado contra Banfield, pero logró hacerse grande en el segundo tiempo y, a pesar de quedar con un jugador menos por la expulsión de Ditta, ganó 2 a 0 y se llevó los puntos necesarios para subir de lugar en la tabla de posiciones este sábado en el Coloso.

Una victoria sufrida para el equipo de Gabriel Heinze, con un primer tiempo sin muchas novedades y sin que La Lepra pudiera concretar situaciones reales de gol. Con esto, la primera mitad terminó sin tantos y cada equipo logró sólo un disparo al arco. Un cabezazo desviado de Juan Sforza y un remate de media distancia de Jorge Recalde que exigió una respuesta del arquero Cambeses fueron las únicas aproximaciones con cierto riesgo que tuvo el equipo de Heinze.

El descanso le permitió al “Gringo” ajustar algunas cuestiones y el rojinegro volvió a la cancha con expectativas, aunque con varias imprecisiones que no le permitieron lograr abrir el marcador.

La situación sólo empeoró cuando Willer Ditta, ya amonestado con una amarilla, cometió una falta fuerte y terminó expulsado, dejando un jugador menos para el equipo rosarino. La roja le complicó la noche; Heinze se vio obligado a sacar a un delantero y Menéndez le cedió su lugar a Facundo Mansilla para reacomodar el fondo.

¿Cómo se gestaron los goles de La Lepra?

Sin embargo, La Lepra no se amilanó y empezó a avanzar ante un Banfield planchado, que no aprovechó la ventaja. El gol de Newell’s no tardó en llegar y Gustavo Velázquez puso el 1 a 0 en la noche de Rosario tras un excelente centro de Ramiro Sordo.

Con el “Taladro” lanzado a obtener el empate, las contras de Newell’s surtieron efecto y, así, Jherson Mosquera marcó el 2 a 0 final a los 46 minutos del complemento. Antes de terminar Djorkaeff Reasco anotó uno más, pero quedó anulado por offside. La Lepra terminó el partido con confianza para lo que viene.

¿Cuándo vuelve a jugar Newell’s?

Newell’s Old Boys volverá a jugar el miércoles 22 de febrero a las 19:20 por Copa Argentina contra Claypole. Luego de eso, disputará la quinta fase del torneo Binance contra Instituto el domingo 26 de febrero a las 21:30 horas como visitante.