Rosarino y de Newell’s: la entrevista que muestra el lado más leproso de Lionel Messi

En varias oportunidades, Lionel Messi dejó entrever su adoración por el club rosarino en el que vistió la camiseta por un tiempo: Newell’s Old Boys. Ahora, en una entrevista que dio previa al Mundial de Qatar, y que se conoció recientemente, mostró otra cara de su fanatismo por los colores y causó emoción entre sus seguidores.

Relajado, sincero y con una sonrisa, el capitán de la Selección Argentina se sometió a las preguntas de Jorge Valdano en el ciclo #UniversoValdano y dio detalles de las épocas en las que presenciaba los partidos de La Lepra desde las tribunas, acompañado de familiares y amigos, mucho antes de que se convirtiera en el crack futbolístico mundial, poseedor de siete balones de oro y campeón mundial de fútbol desde el 18 de diciembre de 2022.

En un momento del ida y vuelta Valdano, que también fue campeón mundial de fútbol en 1986, con el equipo de Diego Maradona, le preguntó a “La Pulga” si su familia tenía algún nivel de fanatismo con Newell’s; en concreto, si había ido a la cancha mientras aún vivía en Rosario.

Messi no sólo lo confirmó, sino que dio algunos detalles de cómo eran esos días en las tribunas del Coloso del Parque: “Con siete u ocho años, me acuerdo que iba con mi papá, mi tío, mis hermanos, siempre íbamos a la platea. Si no era un partido muy complicado a nivel de gente, que se pueda armar lío, un clásico, íbamos siempre que podíamos”.

¿A qué jugadores de La Lepra admiraba Lionel Messi?

Y contó además que de más grande empezó a ir con sus compañeros de fútbol, ya que los jugadores del club los dejaban pasar a los encuentros de la Primera División y contó que era seguidor de algunos futbolistas de la época: “Yo era chico, pero viví la época de Manso, de Terremoto Cejas, Cobelli en su época, Real, Zamora, a Zamora lo vi poco, pero esos”.

El fanatismo de Messi por el club rojinegro es una luz de esperanza para los hinchas, que sueñan con verlo con la camiseta roja y negra. No obstante, no hay indicios de que eso pudiera suceder pronto y el jugador se prepara para renovar por otro año su vínculo con el club francés Paris Saint-Germain.

Tras irse del Barcelona, el crack rosarino se incorporó en el PSG hasta junio del 2023. Desde la dirigencia del club dicen que el jugador está contento con su lugar en el equipo y por eso buscan mantenerlo en el proyecto. Por ahora, La Lepra tendrá que esperar.