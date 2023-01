Lionel Messi en fotos: el impactante detalle tras el gol a México y la ruptura de la “cuarta pared”

“Elijo creer”, una frase repetida hasta el cansacio y que, con el diario del lunes, puede decirse que dio resultado. La lluvia de coincidencias terminaron teniendo un por qué y, así como Diego Maradona tuvo su México ‘86, a Lionel Messi le tocó su Qatar ‘22. Hoy, a más de un mes de haber levantado la Copa del Mundo, siguen apareciendo impactantes imágenes con señales que, ahora, miramos con la tranquilidad de quien se sabe campeón.

Este jueves se cumplió un mes del segundo encuentro de Argentina en el Mundial. “La Sacaloneta” venía de debutar con una derrota sorpresiva frente a Arabia Saudita y se comenzaba a hablar de la “obligación de ganar”. Desde entonces, iban a ser todas finales. Y los dirigidos por Scaloni se pusieron a la altura de las circunstancias.

El increíble resultado que da la suma de los números camisetas. Foto: TN

Ese sábado, Messi mostró los dientes con un golazo que abrió el camino que los guiaría hasta el inolvidable 18 de diciembre frente a Francia. Este viernes alguien puso atención a un detalle de la foto del festejo de aquel gol, cuando el rosarino sale corriendo y queda rodeado por cuatro mexicano.

Lionel Messi y la cuarta pared. Foto: Twitter

Si bien ya se había hablado de que se forma el “cinco de copas”, aquella carta tan significativa para el 10 en la Copa América, ahora hubo quien se detuvo a sumar los números de las camisetas verdes más la del capitán: 15+16+ 22+23+10. El resultado es nada menos que 86, como el año de aquel Mundial tan significativo para Maradona y para los argentinos. Una prueba más de que había un solo final posible: salir campeones.

Messi y la “cuarta pared”

La cuarta pared es un término que se utiliza en la industria teatral y audiovisual y hace referencia a esa “pared invisible” que existe entre el artista y el espectador.

Lionel Messi Foto: Twitter

Los fanáticos de series como “The Office” o “Fleabag” como también aquellos que hayan visto la saga de “Deadpoool” saben de qué se habla cuando se refiere a “romper la cuarta pared”: es cuando los protagonistas tienen guiños con el público, como si conversaran con ellos o buscaran su complicidad.

Lionel Messi Foto: Twitter

Este viernes, el usuario de Twitter @gonzacolo1 recopiló algunas fotos de Messi “mirando al espectador” y aseguró que el jugador ”hace rato que está rompiendo la cuarta pared”. No cabe duda: conciente o no el crack rosarino no para de entenderse con la gente.