El Kun Agüero le contestó a Ibrahimovic: “Somos campeones del mundo, Zlatan, te querés matar”

Sergio “Kun” Agüero salió al cruce de las polémicas declaraciones de Zlatan Ibrahimovic, a quien calificó de “mala leche” por haber dicho que los argentinos se “portaron mal” en el Mundial de Qatar 2022 y que por eso no iban a “ganar más”.

“Es de muy mala leche decir que no vamos a ganar más. Antes de preocuparte por Argentina, tendrías que hacerlo por tu país y tus jugadores que ni siquiera clasificaron al Mundial”, manifestó el “Kun” en su canal de Twitch.

“Messi ganó el Mundial, quizás te enoja eso y te duele reconocer que es el mejor jugador del Mundo y que haya ganado Argentina”, agregó el ex delantero que participó y vivió de cerca la celebración del seleccionado argentino en Medio Oriente.

Ante la acusación de Zlatan, que había criticado el mal comportamiento de los futbolistas de la “Albiceleste”, Agüero le recordó al experimentado delantero que es un jugador “bastante peleador”.

“Fijate que otros países se portaron mal. Es raro porque sos un jugador bastante peleador. Muy bueno, eso no se discute, pero peleador. Discutiste con ‘Pep’ Guardiola, por algo después te quiso vender en Barcelona. Primero tenés que ver cómo te portaste en tu carrera”, señaló.

El ex Independiente de Avellaneda también explicó porqué se metió en la polémica y le contestó al sueco que había opinado en el marco de una entrevista con un medio francés: “Siento que también me tiraste a mí, porque yo estuve ahí y me siento parte. Somos campeones del mundo, Zlatan, te querés matar. Los jugadores que se portaron mal levantaron la Copa”, concluyó.