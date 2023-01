Lionel Messi y un emocionante video con la voz de Soledad Pastorutti, a un mes de ser campeones del Mundo en Qatar

Se cumple un mes del momento de mayor alegría futbolística de las últimas décadas: Argentina, campeón del Mundo en Qatar; y como era de esperar, el capitán de la Selección Argentina no lo dejó pasar: Lionel Messi compartió un video muy emotivo, acompañado por la voz de Soledad Pastorutti y un gran detalle: es una de las canciones que Diego Maradona más disfrutaba.

“Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo”, comenzó diciendo el 10 en el posteo que hizo en su cuenta de Instagram; y los argentinos estamos en “modo Messi” a pesar de que el 18 de diciembre del 2022, ya está lejos: no lo podemos creer, pero disfrutamos de esta “hermosa locura” que desató la Scaloneta en todo el país al levantar la Copa del Mundo.

Lusail (Qatar), 18/12/2022.- Lionel Messi (C) of Argentina lifts the trophy as his teammates celebrate after winning the FIFA World Cup 2022 Final between Argentina and France at Lusail stadium, Lusail, Qatar, 18 December 2022. Argentina won 4-2 on penalties. (Mundial de Fútbol, Francia, Estados Unidos, Catar) EFE/EPA/Ronald Wittek Foto: Ronald Wittek

El emotivo video de Lionel Messi que pone le saca una sonrisa a toda Argentina

Messi reconoce que este mes es “más lindo” porque el recorrido por el Mundial en Qatar terminó de una manera soñada: “Qué lindo mes pasé, cuantos recuerdos hermosos que tengo y extraño”, sostuvo el capitán y resaltó lo que todos veíamos: la unión y cariño que había en el equipo que conformó Scaloni: “Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos…”.

“Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina”, agrega, y sin dudas, su familia, encabezada por Antonela Roccuzzo y sus hijos, junto a sus padres y hermanos, fueron claves para que Messi no afloje, para que siga luchando por ese sueño que se concretó el último 18 de diciembre y quedó grabado en la mente de todos con ese beso a la Copa, luego de recibir el premio a “Mejor jugador” del torneo.

El festejo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi tras la victoria del Mundial de Qatar. Foto: @antonelaroccuzzo

Un video plagado sonrisas con la canción de La Sole, que emocionó a Maradona

El resumen de sus goles, de su magia en la cancha, la atajada del minuto 123 del Dibu Martínez ante Francia, los penales y los tan esperados festejos en suelo qatarí y argentino, tienen otro color por la música que el 10 eligió ponerle, una canción muy particular de Soledad Pastorutti: Brindis, el tema que en más de una oportunidad Maradona le pidió que le cantara la oriunda de Arquito.

“Gracias Dios, por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos”, repitió Messi, que soló con este momento desde que tiene uso de razón, que tuvo que pelearla, sufrir y no bajar la cabeza nunca, para tener su recompensa.

En menos de una hora sumó casi 4.000.000 de “me gusta” y cientos de comentarios, que con el correr del día seguirán multiplicándose. Y concluyó su mensaje con una simple frase que nos hace felices a todos desde aquel 18 de diciembre: “Bueno, ya hace un mes que somos… CAMPEONES DEL MUNDO!!!”. Salud Campeón, gracias por devolvernos la ilusión.