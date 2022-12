El Kun Agüero prendió el stream y aparecieron Leo Messi, el Papu Gómez y Rodrigo de Paul: risas, chistes y escenas de celos

El Kun Agüero empezó a stremear y tuvo dos invitados especiales: Lio Messi y el Papu Gómez. El ex jugador de la Selección tenía atrás suyo un poster con la cara de sus dos amigos y sentenció: “Estás muy distinto, Papu”.

Los tres futbolistas empezaron a comentar el cambio de look del extremo izquierdo de la albiceleste y comenzaron a buscarle parecidos.

“¿Vos sos más cabezón que Beckham, no? Tu cabeza es mas ovalada”, dijo el Kun entre risas. “Acá le hace más finito a él y vos no sos finito”, remató.

Messi y el Kun le buscaron parecidos al Papu Gómez Foto: Instagram

“Igual esa foto es de hace un montón”, aporta Messi. “Sos parecido al Cata Díaz te dice uno acá”, sigue intentando el Kun.

“Para mí unos retoquesitos y en tres, cuatro dias estoy espectacular. Crece un poco más el bigote, porque me lo rebajó demasiado y estamos”, reza el Papu y agrega: “Hoy me dijeron que me parece al de Prision Break” Las risas estallaron pero rápidamente algo desvió la atención.

“¿Tenés problema de pelo vos no?”, le pregunta Messi al Kun Agüero. Cuando no obtiene respuesta le pide que no se enoje. “Pensé que tenias acá unas entradas... Vos si te cortas cortito ya está”, le dice el Papu.

“Me está saliendo demasiada cana”, confiesa el Kun resignado. “Y el otro dia te ví desde la cancha medio grandote”, sigue insistiendo Messi. “Estas haciendo fierro o algo?”, le preguntó. “Capaz estoy un poco gordo “, dijo el Kun entre risas incontrolables.

¿Hubo celos de Antonela Roccuzzo?

En un momento le tocó a Messi ser el centro de atención de los peinados.

“Leo está fachero con ese peinado también. ‘Sos re bello’ te pone una acá. ¿Esa palabra ‘bello’ es española?”, pregunta el Kun y se hace un silencio total.

“Pará que me está escribiendo mi mujer”, confiesa Messi completamente serio. “Uh, lo están cagando a pedos”, dice el Papu relojeandole el teléfono. Otra vez las risas cómplices se comen el stream.

El stream del Kun Agüero Foto: INstagram

De Paul se sumó al stream del Kun Agüero con Messi y el Papu

“¿De qué te reis?”, preguntó el Kun. “Están viendo algún mensaje y se están riendo no?”, volvió a insistir. Ambos lo negaron peor no pudieron aguantar la mentira. “Dice que si lo bancamos un ratito llega, que está haciendo cosas”, confesaron Messi y el Papu.

Al rato aparece desde el piso Rodrigo de Paul, que estaba escondido entre las piernas de ambos jugadores. Se mostró en cámara subiendo como si estuviera en un ascensor.

De Paul apareció en el stream del Kun Agüero Foto: Instagram

“Gracias chicos por estar un rato. La gente no pregunta nada, solo se rie con ustedes”, dijo el Kun despidiéndose.

245 mil personas estuvieron viendo en vivo el stream que se difundió en unos pocos segundos. Las redes sociales estallaron. “Creo que este fue el récord mio, la vez que te llamé Leo en pandemia habían 80 mil personas conectadas. Hicimos récord”, finalizó.

La tierna despedida entre el Kun y Messi

“Suerte el viernes. Pase lo que pase para mí ustedes son unos fenómenos como persona. La victoria de ustedes, es una victoria para mi. Es un orgullo que estén vistiendo esta camiseta. Disfruto mucho verlos jugar y que estén tan unidos como siempre. La verdad que me pone muy feliz porque siento que también estoy ahí, aunque no estoy”, dijo el Kun cerrando el stream muy emocionado.

“Gracias chabón, nosotros también te queremos mucho y te extrañamos”, le respondió Leo Messi.