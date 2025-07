Lisandro Martínez reveló el polémico motivo por el que se fue de Newell’s: “Cero fútbol”

Lisandro Martínez, defensor central del Manchester United y la Selección Argentina, sorprendió al contar una impactante anécdota de sus inicios en Newell’s Old Boys y reveló los motivos que derivaron en su salida del club rosarino.

La confesión llegó durante una entrevista en la que Martínez recordó su paso por las divisiones juveniles de la Lepra. “Un día paramos la práctica porque no revoleé la pelota”, relató el jugador con incredulidad.

Entonces apuntó contra quien era por entonces entrenador del club rosarino, Juan Manuel “Chocho” Llop. “Me acuerdo que una vez, estábamos haciendo fútbol, tiran un pelotazo y me viene a presionar Boghossian. Entonces yo la mato y toco para el lateral izquierdo. El entrenador paró la práctica porque quería que la revolee: cero fútbol. Me dijo que no quería que corriera riesgo", recordó.

Lisandro Martínez

En ese momento, ‘Licha’ dejó en claro que su estilo no encajaba con el que pretendía el cuerpo técnico de aquel momento. “Yo voy a seguir con lo mío, es mi estilo de juego. No le gustaba eso, no quería que corra riesgo. Yo no iba a cambiar mi forma de jugar. Si no sale la pelota limpia desde el fondo, ¿Cómo íbamos a atacar y hacer goles?”, comentó.

Lisandro Martínez fulminó al Chocho Llop: “Paró la práctica”

Luego, volvió a mencionar la falta de oportunidades que le brindó el DT: “Empieza la pretemporada y yo veía que no me ponía nada. Estaba en el tercer equipo, jugaba cinco minutos y ya me empezaba a calentar”.

“Tenía esa espina de decir: ‘Quiero jugar en Newell’s’. Tantos años sacrifiqué, tanto me esforcé, llegué, debuté, ahora quiero jugar, quiero ganar títulos, que fue el club que me dio todo. Me dio una pensión, amigos, me enseñaron. Quiero triunfar acá.”

La historia, años después, tuvo revancha: su estilo fue clave en los equipos que integró, y terminó alzando la Copa del Mundo con la Selección Argentina en Qatar.

La anécdota se volvió viral en redes y generó reacciones encontradas entre los hinchas de Newell’s, que se mostraron sorprendidos por el relato. Algunos apuntaron contra Llop, mientras que otros defendieron las decisiones del DT en aquel contexto.