Mundial Sub 20: ordenan investigar a un comisario por “no informar a tiempo” lo sucedido en el hotel de La Plata

Sebastián Perea, jefe de la Departamental La Plata, podría recibir una falta administrativa por no iniciar actuaciones en contra de los jugadores de Irak, luego de que fueran acusados de destrozar el hotel en donde se hospedan y acosar sexualmente a una empleada.

Según consignó el juez Álvaro Garganta a TN, el funcionario no habría “informado a tiempo” el presunto caso de abuso y descontrol que se produjo en el Hotel Dazzler.

La selección de Irak para el Mundial Sub 20 que generó polémica. Foto: TyC Sports

Perea también se encuentra procesado por la represión en el estadio de Gimnasia ocurrida el 6 de octubre último, durante un partido contra Boca Juniors, donde murió el hincha César Gustavo “Lolo” Regueiro.

La empleada del hotel Dazzler manifestó a las autoridades del complejo que un grupo de jugadores que estaban haciendo la concentración para el campeonato que comienza este fin de semana provocaron destrozos en el edificio. También contó que uno de los jóvenes la acosó sexualmente.

Por su parte, la AFA y la FIFA intervinieron en el escandaloso episodio, pero a destiempo. Los hechos quedaron registrados recién este jueves por la noche, en un acta que lleva el sello del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Qué debía hacer el comisario

Personal policial se dirigió al hotel y se entrevistó con la empleada, quien decidió no realizar la denuncia penal. Sin embargo, más allá de la decisión de la víctima, el comisario actuante debe informar a la fiscalía lo antes posible y son los funcionarios del Ministerio Público Fiscal los que determinan qué tomar. Pero no fue lo que sucedió.

“Me desayuné con la noticia después de que salió en varios medios de comunicación. El jefe de la Departamental no inició actuaciones cuando el hecho ocurrió y no informó a tiempo tampoco. Es la fiscalía la decide si avanza o no contra los acusados, por más que no se haya hecho denuncia penal, se puede actuar de oficio”, explicó Garganta.

“Esta mañana la situación se regularizó, hubo que comenzar actuaciones pero con ciertos retrasos. El hecho ocurrió el día 16, pero trascendió en las últimas horas. Por el momento, solo se avanzará en una falta administra”, añadió.