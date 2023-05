Mundial Sub 20: qué recomendaciones dan a mendocinos e hinchas turistas para asistir al Malvinas Argentinas

No llevar al estadio, o guardar en él, cualquier artículo prohibido bajo el presente código de conducta del estadio o bajo cualquier política o procedimiento aplicable.

No ingresar al terreno de juego o a las zonas que lo rodean.

No lanzar objetos, sustancias o líquidos de cualquier tipo, sobre todo a otras personas o al terreno de juego, o a las zonas que lo rodean.

No provocar un incendio, encender o lanzar fuegos artificiales, bengalas, bombas de humo, objetos pirotécnicos o de otro tipo que produzcan un efecto similar.

No ponerse de pie en los asientos de las graderías u obstaculizar la vista de otros titulares de entradas, o ponerse de pie en las gradas reservadas a espectadores con discapacidad.

No proferir cánticos o lenguaje soez con mensajes políticos, ofensivos o discriminatorios

Noquitarse la ropa, permanecer semidesnudo (por ejemplo, quitarse la camiseta) o exhibir las partes íntimas. Cabe aclarar que los tatuajes y la pintura corporal no se considerarán prendas.

No orinar en otro lugar que no sean los baños, o ensuciar el recinto con basura, envoltorios, envases vacíos, etc.