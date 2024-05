Tiago Palacios, jugador de Estudiantes LP, chocó contra un surtidor de nafta y dio positivo en alcoholemia

Tras la consagración como campeón del fútbol argentino, el plantel de Estudiantes de La Plata regresó a Buenos Aires luego de los festejos por ganar la Copa de la Liga Profesional. En uno de los regresos, el jugador uruguayo Tiago Palacios (23) sufrió un accidente con la camioneta que él mismo conducía y chocó contra un surtidor de nafta de una estación de servicio del barrio porteño de Retiro.

Palacios volvía de Santiago del Estero tras haber derrotado ayer por la tarde a Vélez en los penales, resultado que coronó al Pincha como el mejor del campeonato. El mediocampista uruguayo incluso fue titular de ese partido, aunque fue reemplazado al minuto 74 de juego.

Estudiantes festejando el título ante Vélez en Santiago del Estero. (Fotobaires)

Tiago Palacios estaba borracho al momento del choque

La fiscalía de inmediato pidió que se le hiciera el test de alcoholemia y los resultados se conocieron este lunes por la mañana: presentó 1,84 g/l en sangre, más del triple de lo permitido en algunos distritos, que es de 0,5 g/l.

Además, en provincia de Buenos Aires, el consumo permitido de alcohol a la hora de manejar es cero y Tiago Palacios debió conducir con su camioneta por esa zona, por lo que habría violado esta restricción.

Cómo fue el accidente del jugador de Estudiantes con su camioneta

El accidente que protagonizó Palacios ocurrió en el cruce del Paseo del Bajo y la Autopista Illia. Allí su camioneta impactó de lleno contra uno de los surtidores de una estación de servicio.

Para fortuna del joven jugador, no sufrió herida alguna. Pero una empleada del lugar no tuvo la misma suerte que él y sufrió traumatismos en ambas piernas, por lo que debió ser asistida por el SAME e incluso fue trasladada al Hospital Fernández.

Pero los testimonios de testigos en el lugar afirman que las lesiones de la empleada se debieron no al impacto de la camioneta, sino a los intentos desesperados de ella de salir del lugar donde había quedado atrapada.

El plantel de Estudiantes de La Plata aterrizó en la medianoche de este lunes luego de un viaje en un avión privado que lo trasladó desde Santiago del Estero a Buenos Aires. Para las 2 de la madrugada arribó a City Bell.

Tiago Palacios nació en Gregorio Laferrere en 2001 e hizo inferiores en Platense. Sin embargo, y tras un paso por el Calamar entre 2020 y 2021, emigró al Montevideo City Torque, donde se nacionalizó uruguayo.

Estudiantes de La Plata compró luego la totalidad de su pase en 2.700.000 dólares y le hizo un contrato hasta el 2027.