Mundial Sub 20: todo lo que hay que saber del torneo que se juga en la Argentina

El Mundial de Fútbol Sub 20 se juega en la Argentina después de la decisión de la FIFA de quitarle la sede a Indonesia y así el seleccionado nacional juvenil podrá disputar la Copa del Mundo. El torneo se llevará a cabo desde este 20 de mayo hasta el 11 de junio en diferentes sedes a lo largo de todo el país.

La decisión de que el Mundial se juegue en el país lo confirmó la FIFA después de los problemas que surgieron con el país del sudeste asiático por la posibilidad de enfrentar a Israel. En ese sentido, la AFA se movió rápido y logró que el equipo de Javier Mascherano consiga la plaza que había perdido en el Sudamericano.

Mascherano junto a los jugadores de la Sub 20, previo al mundial. Foto: FIFA

Cómo son los grupos del Mundial Sub 20 que se disputa en la Argentina

Grupo A: Argentina , Uzbekistán, Guatemala, Nueva Zelanda.

Grupo B: Estados Unidos, Ecuador, Fiji, Eslovaquia.

Grupo C: Senegal, Japón, Israel, Colombia.

Grupo D: Italia, Brasil, Nigeria, República Dominicana.

Grupo E: Uruguay, Irak, Inglaterra, Túnez.

Grupo F: Francia, Corea del Sur, Gambia, Honduras.



Así será el fixture del Mundial Sub 20. Foto: FIFA

Cuáles son las sedes del Mundial Sub 20 y dónde jugará Argentina

La FIFA dispuso, según su normativa, que para que un estadio pueda ser utilizado durante la competencia, no pueden jugarse en simultáneo las ligas locales. Esto se debe porque, a diferencia de lo que ocurre en el Mundial, el fútbol en el mundo no frena, por lo que estadios como el de River, Boca o Racing que habían proyectado para ser sedes, no lo puedan ser.

En ese sentido, se dispuso que los partidos del mundial se jueguen en:

Estadio Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Estadio Único Diego Armando Maradona (La Plata)

Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza) (Mendoza)

Estadio del Bicentenario (San Juan)

El Estadio Único Diego Armando Maradona será la sede de la final del Mundial Sub 20. Foto: Web

Dicho esto, la Selección Argentina ya conoce dónde serán los partidos que le tocarán jugar en la fase de grupos. Debutará el 20 de mayo a las 18 en Santiago del Estero frente a Uzbekistán. Luego, jugará el 23 de mayo a las 18 en la misma sede ante Guatemala, mientras que cerrará su participación el 26 de mayo a las 18 en San Juan ante Nueva Zelanda.

Un detalle a tener en cuenta que anunció la AFA es que los partidos de la liga local no coincidirán con los encuentros en donde juegue el equipo de Javier Mascherano, para que los futboleros puedan ver tranquilamente los encuentros.

En tanto, los octavos de final se jugarán del 30 de mayo al 1 de junio, mientras que los cuartos de final serán el 3 y 4 de junio. Las semifinales el 8 de junio, tercer puesto el 11 de este mes y la final en el Estadio Único Diego Armando Maradona el 11 de junio.

Cómo conseguir entradas para el Mundial Sub Argentina 2023

Quienes deseen ver partidos del Mundial Sub 20 podrán disfrutar de dos opciones que van desde los 2.000 pesos argentinos y varías según sede e instancia a la que se quiera ir a ver el encuentro. Las entradas adquiridas le permitirán al hincha acceder a los dos partidos diarios que se disputarán en la sede correspondiente.

Las entradas se pueden conseguir entrando en el siguiente link.

¿Habrá VAR en el Mundial Sub 20?

En la Copa Mundial Sub 20 Argentina 2023 se usará el VAR (sistema de videoarbitraje) y otras tecnologías, como la semiautomatizada para detectar un fuera de juego, para revisar decisiones o incidentes que pudieran cambiar el curso de un partido.

Además, con el fin de respaldar las decisiones arbitrales, se podrá emplear la detección automática de goles para verificar si el balón traspasó la línea de meta o no.

¿Quiénes son los máximos goleadores históricos del Mundial Sub 20?

Javier Saviola (Argentina) - 11 goles

Adaílton (Brasil) - 10 goles

Erling Haaland (Noruega) - 9 goles

Ramón Díaz (Argentina) - 8 goles

Dominic Adiyiah (Ghana) - 8 goles

Javier Saviola, figura del Mundial Sub 20 que se jugó en el país en 2001, es el máximo goleador histórico. Foto: FIFA

Además, Diego Maradona es otro de los grandes nombres que pasaron por el Mundial Sub 20, donde convirtió seis goles al igual que Lionel Messi y Sergio Aguero, todos ganadores en diferentes ediciones con la Selección Argentina.

¿Cuáles son los máximos ganadores de la historia del Mundial Sub 20?

Argentina (6)

Brasil (5)

Portugal (2)

Serbia (2)

La última edición se disputó en el año 2019 donde Ucrania se consagró campeón en Polonia, el país que fue anfitrión de la última edición antes de la pandemia del Coronavirus. Cabe recordar que el Mundial Sub 20 se juega cada dos años.

Diego Armando Maradona ganó el 1977 el primer Mundial Sub 20 con la Selección Argentina. Foto: FIFA

Por qué Alejandro Garnacho no juega para la Selección Argentina en el Mundial Sub 20

La gran estrella argentina es uno de los nombres que no estarán en el Mundial Sub 20 debido a que la FIFA no obliga a los clubes a ceder a los futbolistas de cara al torneo. Es por eso, que ante el pedido de las selecciones, los clubes pueden no acceder a dar a los jugadores para que no se pierdan competencia.

Los dorsales de los 21 jugadores argentinos para el Mundial sub 20 (Fifa)

Tampoco estarán Nico Paz (Real Madrid) ni Facundo Buonanotte (Brighton) para la Argentina. Mientras que Brasil pierde a sus principales figuras del Sudamericano como Vitor Roque, Pedrinho o Endrick, o el caso de Uruguay que no tendrá a su principal estrella Álvaro Rodíguez.

En Francia habrá 28 bajas entre las que se destacan jugadores como Lyon, Rayan Cherki, el volante de PSG, Warren Zaire-Emery, el delantero de Bayern, Mathys Tel o el goleador de Montpellier, Elye Wahi. En tanto, Inglaterra, no contará con su principal figura Rico Lewis de Manchester City.