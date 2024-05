El drama de Cinthia Fernández con su emprendimiento de salas de escape: “Estoy en crisis”

Cinthia Fernández es muy activa en sus redes sociales, especialmente en Instagram, ya que desde las historias suele mostrarle a sus seguidores las actividades que a diario realiza en solitario o con sus hijas e interactúa con muchos de ellos; y, en esta ocasión, eligió compartir un dato que abrió las puertas al debate.

La mediática compartió que está trabajando en la creación de salas de escape, su nuevo emprendimiento, y después de indagar en profundidad y descubrir que es casi imposible encontrar alguna que tenga como temática el juego de la Ouija, decidió llevar a cabo el desafío para crear un espacio con aquella ambientación terrorífica.

Cinthia Fernández Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, luego de ver la película se percató de un detalle que no pudo pasar por alto: “Si está el tablero y se dice la frase, por más que yo esté creando un escape y sea un juego, ¿hay manera de que eso se transforme en realidad? O sea, chicos, recién ayer caí en consciencia de esta locura. Tengo que cambiar toda una sala”, expresó con preocupación.

Y para contextualizar y apuntar a una mejor comprensión, no solo del tema, sino de la dimensión del peligro, agregó: “La sala que preparamos creo que es peor que la película. Para que entiendan, yo ya no puedo entrar sola del cag... que me da la escenografía. Además de eso, se me abre una puerta de una de las habitaciones sola naturalmente”.

Cinthia Fernández se espantó tras ver Ouija. Foto: web

Cómo resolvió Cinthia Fernández el problema con la sala de escape

Luego de debatir a través de las historias de Instagram con sus seguidores y leer sus opiniones, la mediática reflexionó sobre el destino de su emprendimiento. “Si cambio la frase estaría todo bien, ¿no? O sea, si yo digo otra frase, no pasa nada porque no estaría literalmente jugando”, repreguntó mientras analizaba la situación.

Cinthia Fernández reflexionó sobre el futuro de su emprendimiento. Foto: Web

“Me estoy dando cuenta de que ninguna sala de escape tiene esa temática. Tienen un montón, pero de Ouija no hay ninguno. Pues, claro. No, chicos, estoy en crisis. Yo creo que cambiando la frase va”, sentenció determinada a continuar con su proyecto, pero sin poner en riesgo a los concursantes ni a ella misma.