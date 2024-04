El terrible papelón de Cinthia Fernández en un acto escolar de sus hijas

Cinthia Fernández es madre de Charis, Bella y Francesca, las hijas que tuvo con Matías Defederico con quien tuvo una larga pelea judicial y mediática por la manutención de sus hijas. Hace unos días anunció el fin de ese proceso con el fallo a su favor en el cual obtuvo la casa por el pago de la deuda y las futuras cuotas por alimentos hasta que las nenas tengan la mayoría de edad.

Frente a esto, Cinthia se encuentra en un momento de armonía y felicidad por lograr el hogar para sus hijas. La modelo comparte con sus millones de seguidores cómo es su día, los momentos familiares y sus proyectos laborales.

Fiel a su estilo de tomarse con humor lo que le pasa, Cinthia Fernández mostró el vergonzoso momento que pasó en el colegio de sus hijas cuando fue a un acto escolar. Lo que le generó risas y vergüenza por sus tres pequeñas.

Cinthia Fernández y el momento vergonzoso en un acto escolar de sus hijas Foto: instagram/cinthia_fernandez

Cinthia Fernández contó el vergonzoso momento que pasó con sus hijas en el colegio

Cinthia fue al colegio de sus hijas a un acto escolar, pero al no comunicarse con las otras mamás, no se dio cuenta que fue vestida igual a su amiga. “El papelón del día es... cuando no hablás con tu mejor amiga, pero caes vestida exactamente igual a un acto escolar”, expresó la famosa divertida.

Cinthia Fernández y un momento vergonzoso en el colegio de sus hijas Foto: captura instagram/cinthia_fernandez_

Después compartió otra foto con la misma mujer y escribió: “Te amo, amiga. (Imagínate la cara de las pibas avergonzadas de sus madres)”.

Cinthia Fernández y un momento vergonzoso en el colegio de sus hijas Foto: captura instagram/cinthia_fernandez

Pero no todo terminó ahí, Cinthia volvió a protagonizar otro momento vergonzoso con sus hijas cuando estaba alentando “El Reto” con un grupo en una mesa y viene la maestra de sus hijas a “retarlas”. “Segundo papelón... la señorita nos retó por ‘El Reto’ en plena actividad escolar” dijo la famosa en el video donde se ve sentada en una mesa con sus hijas y varios padres.