El fuerte cruce entre Cinthia Fernández y Fernanda Iglesias: “Asquerosa, ignorante y machirula”

Cinthia Fernández es una bailarina, acróbata e influencer argentina de 35 años, y se encuentra en un momento feliz de su vida, ya que luego de varios años de lucha, comunicó que pudo lograr legalmente un acuerdo frente a las responsabilidades de su expareja, Matías Defederico y las tres hijas que tienen.

Esta semana, Cinthia Fernández comunicó a través de sus redes sociales que la jueza habilitó que la propiedad sea en totalidad de la bailarina y así, asegurar el futuro de las niñas, poniendo fin al litigio sobre la manutención de las niñas. Es decir, Cinthia tendrá que pagar todos los gastos de sus hijas, como lo venía haciendo, pero ya tiene asegurado que la casa es de ella.

Cinthia Fernández lo logró después de años de lucha Foto: instagram/cinthia_fernandez

Dentro de este contexto, Cinthia Fernández fue al programa de LAM (América) para charlar del tema, y tuvo un cruce con la periodista y panelista, Fernanda Iglesias. Cuando Cinthia dijo: “Por eso era tan importante, no es porque quiero la casa. Yo me puedo morir tranquila, hoy, mis hijas tienen techo”.

Frente a esto, Fernanda le dijo: “Tus hijas ya tenían el techo porque ya vivían ustedes ahí”, y Cinthia le contestó: “No, no lo tenían. De hecho me pidió hasta alquiler de mi propia casa”, y Fernanda insistió: “Pero nunca sucedió de que él te haya invadido la casa. Vos te quejabas porque no recibías la cuota alimentaria porque necesitabas para el día a día”. Con este comentario, Cinthia se enojó y expresó: “Te recomiendo que hables bien porque no es que me quejaba, yo luchaba por los derechos de mis hijas”.

Cinthia replicó lo que sucedió en su cuenta de Instagram y acusó a Fernanda Iglesias: “Escuchen a esta ignorante, asquerosa y machirula”.

La palabra de Cinthia Fernández frente al cruce con Fernanda Iglesias

Luego de la pelea con Fernanda Iglesias, Cinthia Fernández quiso realizar un descargo a través de historias de Instagram, y dijo: “Me dio un asco y mi mayor bronca, es que le respondí suave”, y mencionó que se indignó porque Fernanda da charlas para mujeres y le dice esas cosas.

Además, Cinthia explicó que desde el primer día sintió como un trato poco amable para con ella por parte de Fernanda, y aclaró que piensa que le tiene envidia.

Finalmente, Cinthia se refirió a que Fernanda le consultó como iba a hacer para mantener su casa sola, y le molestó porque ella lo hace desde siempre, y agregó: “No espere que ningún tipo me mantenga. No es nada la opinión de ella en mi vida, pero quería exponerla”.