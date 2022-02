La prensa de Francia cuestiona y pone en duda a Lionel Messi por su rendimiento en el PSG, pero lejos de la cancha, la vida del futbolista rosarino sigue igual de tranquila. Antonela Roccuzzo volvió a mostrar parte de su intimidad y esta vez compartió en su cuenta de Instagram una tierna postal del capitán de la Selección Argentina con Ciro, el menor de sus hijos.

“Abrazos de papá”, escribió la morocha para acompañar la tierna foto de Messi junto al pequeño en la que están muy abrazados. La Pulga besa el cachete de su hijo mientras este sonríe y mira hacia adelante como mirando la televisión disfrutando un poco de su papá en el living de su casa en París.

El tierno abrazo de Leo Messi y su hijo Ciro. Foto: Instagram

Estos momentos de amor, son los que Roccuzzo suele compartir con sus seguidores o momentos cotidianos como paseos por las calles de Francia, salidas con sus hijos y hasta sus entrenamientos. No quedan dudas de que el tenso momento futbolístico que pasa Lio en el PSG se soporta mas rodeado de las personas que lo quieren sin importar los goles o camiseta que defiendas, en este caso sus hijos.

Antonela Roccuzzo compartió una reflexión por el suicidio de un niño en Estados Unidos

El caso de Drayke, el niño de 12 años que se quitó la vida como consecuencia del bullying que sufría en Estados Unidos, tuvo repercusión a nivel mundial e hizo que todos los adultos nos llamemos a la reflexión ya que estas prácticas no son naturales en ellos sino que la violencia y agravios que los niños hacen los absorben del entorno adulto.

La madre del niño que se quitó la vida publicó un conmovedor mensaje en redes sociales. (Foto / Instagram)

Roccuzzo no dejó pasar la oportunidad para compartir una reflexión sobre el tema, en esta oportunidad el posteo fue escrito por Consultorio de crianza: “Ser canchero no está bien, las cargadas no son chistes, las peleas no sos cosas de chicos. Tener a alguien de punto no es propio de la infancia. La agresión no justifica por se chiquitos. Frenar el bullyng comienza por un camio de mirada”.