Cinthia Fernández mostró que el llamativo cambio de look de sus hijas y la fulminaron: “Dejalas ser”

Cinthia Fernández, conocida por ser una de las figuras más mediáticas de la televisión argentina y por su constante actividad en las redes sociales, se vio nuevamente en el ojo de la tormenta. Esta vez, la polémica se desató luego de que la ex bailarina compartiera en su cuenta de Instagram el cambio de look que decidieron hacer sus hijas Charis, Bella y Francesca, fruto de su relación con Matías Defederico.

En el video publicado por Cinthia, se puede ver a las tres niñas en la peluquería, donde optaron por un look rubio que no pasó desapercibido. “Cambios de look para este cuarteto”, escribió la mediática en el post, refiriéndose también a ella misma, ya que las niñas parecen haber heredado el gusto por experimentar con su imagen. “(Cada una es libre de elegir lo que quiera), pero la segunda foto creo que hay 2 pares de gemelas”, añadió con humor, resaltando el parecido de Francesca con ella.

Las duras críticas a Cinthia Fernández tras llevar a sus hijas a la peluquería

Sin embargo, lo que parecía ser un inocente cambio de imagen pronto se convirtió en un tema de debate entre sus seguidores. Aunque algunos fans de Cinthia elogiaron la decisión de dejar que las niñas expresen su estilo, otros fueron menos simpáticos, criticando duramente a la panelista por permitir que sus hijas se tiñeran el cabello a tan temprana edad.

Fernández junto a Francesca, con quien tiene un parecido indiscutido.

Entre los comentarios que recibió la publicación se destacaron aquellos que cuestionaban la necesidad de someter a las niñas a tratamientos de belleza como la decoloración. “Son morochas y hermosas. No les quedan bien esos teñidos de señoras grandes”, comentó un usuario. Otro seguidor recordó la ocasión en la que Cinthia criticó a Luciana Salazar por teñir el pelo de su hija Matilda: “Tanto hablaste de Luciana que teñía a Matilda y vos hacés lo mismo”.

Las críticas que recibió Cinthia Fernández.

No es la primera vez que Cinthia se enfrenta a este tipo de críticas. En marzo de este año, la influencer también fue blanco de comentarios negativos cuando llevó a sus hijas al salón de belleza. En aquella ocasión, Cinthia había comentado con un toque de humor: “Parece una escena de Esperando la carroza. No hay retorno de esto. Créanme, se van a sorprender con el cambio, del cual no tuve opción a opinar. Ya crecieron”.

Cinthia Fernández y sus hijas se tiñeron el pelo y dejaron un mensaje para los haters

A pesar de las críticas, Cinthia Fernández se mostró firme en su postura de dejar que sus hijas exploren su estilo personal, defendiendo su derecho a expresarse libremente. No obstante, el debate sobre si es apropiado o no permitir a niñas tan pequeñas someterse a estos tratamientos continúa, y Cinthia, una vez más, se encuentra en el centro de la polémica.