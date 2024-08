¡Sin filtro! La catarata de insultos de Cinthia Fernández contra Tamara Pettinato por el video con Alberto Fernández

Cinthia Fernández, conocida por no tener pelos en la lengua y ser una figura polémica en los medios, volvió a generar revuelo al apuntar con dureza contra Tamara Pettinato. La reciente controversia estalló luego de que se difundiera un video en el que se ve a Tamara brindando y divirtiéndose junto al expresidente Alberto Fernández.

El video no solo indignó a gran parte de la sociedad, sino que también se sumó a la denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez, ex primera dama, presentó contra Fernández. En este contexto, la reacción de Cinthia no se hizo esperar, y a través de su cuenta de X lanzó duras acusaciones contra Pettinato.

Las críticas de Cinthia Fernández a Tamara Pettinato

Durante la emisión del programa, Cinthia Fernández no dudó en expresar su enojo, calificando la conducta de Tamara como una “falta de respeto total” hacia todos los argentinos que acataron las restricciones durante la pandemia. “¿Quién tenía razón, eh? ¡Mamita! Se hizo la canchera en Bendita y cuando le respondí con esto, negó todo canchereando”, comenzó diciendo Fernández, haciendo referencia a un cruce anterior que había tenido con Pettinato.

El tweet de Cinthia Fernández contra Tamara Pettinato y Alberto Fernández. Foto: Captura

La panelista continuó con su descargo, visiblemente molesta: “Cómo te cagaste de risa de todos nosotros en pandemia, cómo te cagaste en los enfermos, en los fallecidos y sus familiares... Mientras la gente perdía seres queridos y sus negocios de toda la vida, esta lacra entraba a las 22:30 a tener ‘reuniones’ con esta lacra”, sentenció, sin medir sus palabras.

Las repercusiones tras las críticas de Cinthia Fernández a Tamara Pettinato

Las declaraciones de Cinthia Fernández rápidamente se hicieron eco en las redes sociales, donde sus seguidores apoyaban su postura. Hasta el momento, Pettinato no se refirió a los comentarios de Fernández, ni mucho menos habló sobre la polémica que la envuelve.

Mientras tanto, la situación en torno a Alberto Fernández y Fabiola Yañez sigue siendo tema de debate en los medios, sumando más tensión a un escenario ya de por sí complicado. Con su habitual estilo directo, Cinthia dejó en claro que no tiene intención de callarse y que seguirá marcando su posición frente a lo que considera injusticias y faltas de respeto hacia la sociedad.