El escándalo que rodea a Alberto Fernández parece no tener fin. Tal es así que, tras la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez, se filtró un video privado entre el expresidente y Tamara Pettinato. En medio del escándalo, la hija del famoso conductor debía salir al aire en su programa de streaming, sin embargo, debido a las circunstancias levantaron la transmisión en vivo.

Este jueves, el canal de YouTube Blender decidió no transmitir en vivo Final Feliz, el programa de streaming que conduce Tamara Pettinato junto a Nazareno Casero y Lucía Iacono. Como estaba anunciado en la programación, debía comenzar a las 23hs, justo después de Hay Algo Ahí, el programa conducido por Tomás Rebord y Juan Ruffo.

Luego de que, en diversos medios de comunicación y redes sociales, se filtró un video de la periodista con Alberto Fernández en Casa Rosada, estalló la polémica. Motivo por el cual, desde la cuenta oficial del canal de streaming confirmaron que no saldría al aire Final Feliz.

Tras el video filtrado con Alberto Fernández, Blender levantó el programa de streaming de Tamara Pettinato: así lo anunciaron Foto: Twitter

“Hoy no salió al aire Final Feliz. Se imaginarán los motivos. Fin.”, comunicaron a través de Twitter (ahora X), con un mensaje cargado de ironía: un meme de los Simpsons, donde exponen dificultades técnicas junto a la foto de un camarógrafo de TV con una bebida en la mano, y el cierre del texto como suele hacerlo el vocero presidente Manuel Adorni.

El polémico comentario de Tamara Pettinato en Blender

Este jueves, Blender terminó su programación a las 23hs, horario en que debía comenzar el programa de Tamara Pettinato, que se emite hasta la 1 de la mañana, y que tuvo su primera transmisión el pasado 25 de julio.

Mientras en las redes sociales, recordaron que en la segunda edición de Final Feliz, Tamara Pettinato contó detalles de una mala experiencia sexual que tuvo con un hombre de 65 años (edad que actualmente tiene Alberto Fernández).

“No hay edad para aprender. Yo salí con gente de 65. Es mi máximo”, confesó la hija de Roberto Pettinato en el programa Final feliz, ciclo dedicado al sexo que conduce semanalmente junto a Nazareno Casero en el canal de YouTube Blender y que este jueves no se emitió tras el escándalo.

Luego, recordó que en aquel entonces ella tenía 35 años. “No hacen las cosas mejor por ser más grandes, eh”, señaló antes de dar detalles del encuentro íntimo que mantuvo con este hombre mayor. “Él me terminó acusando a mí de ‘basura sexual’ porque le hice todo un planteo de lo que hacía mal. Ahí terminó la relación, básicamente. No sé qué quiso decir. ¿Qué soy una basura sexual? ¿Qué es una basura sexual? No se me ocurre nada”, confesó.