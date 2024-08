La angustia de Cinthia Fernández: el duro momento que atraviesa con sus hijas

Cinthia Fernández es una famosa argentina que saltó a la fama tras participar de Gran Hermano. Luego con su popularidad formó parte de obras de teatro y de varias ediciones de “Bailando por un sueño” en donde se destacó como bailarina y acróbata. La panelista e influencer es madre de Bella, Charis y Francesca, fruto de su polémica relación con Matías Defederico.

Cinthia está muy presente en las redes sociales, donde tiene más de seis millones de seguidores con los que interactúa y comparte su rutina, al igual que sus dudas y los momentos buenos y malos de la maternidad.

Es conocidos por todos el conflicto legal y mediático que tuvo Cinthia Fernández con su exmarido por la cuota alimentaria y la tenencia de sus hijos. A pesar de que, la famosa está todo el tiempo pendiente de sus hijas y ella se hace cargo de todo, mostró su angustia por un particular motivo.

La angustia de Cinthia Fernández por separarse de sus hijas Foto: instagram/cinthia_

La angustia de Cinthia Fernández por sus hijas

“Alguien se va de viaje y no quiere dejar a ningún pollito. Hace mucho no me voy sin ellas. Si bien es para laburar, sé que debería estar contenta y no lo estoy. No quiero irme y dejar por unos días a los que amo”, expresó con angustia Cinthia Fernández por alejarse de sus hijas.

La angustia de Cinthia Fernández por separarse de sus hijas Foto: instagram/cinthia

La famosa y sus hijas comparten todo el día juntas y de hecho cuando ella viaja las suele llevar con ella. Pero esta vez no es por motivos de vacaciones, sino que es por trabajo, por lo que sus tres hijas se deben quedar.

“¿A ustedes les pasa? ¿O estoy media chapa? Los leo mientras espero vuelo”, agregó en la publicación Cinthia. A lo que sus seguidores no tardaron en comentarle y dejarle mensajes sobre su excelente rol de madre y que por eso es normal que extrañe.

“Cómo no las vas a extrañar si sos una excelente mamá”, “Se nota que aprendiste a valorar la familia”, “A todas nos cuesta, pero a veces es necesario para nuestra paz mental”, “Sos demasiado buena mujer y mamá, disfrutá lo que te merecés sin culpa”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores.