Cinthia Fernández explotó de bronca contra América TV y Marcelo Tinelli: “¿No tienen vergüenza?”

Hace varios días que Cinthia Fernández está en el ojo público, ya que blanqueó su romance con su abogado Roberto Castillo, después de los rumores. Pero no todo fue felicidad, sino que la noticia le trajo consecuencias en la familia de su novio, en especial la versión de la historia de la exesposa del letrado.

”¿Estás de novia con Roberto Castillo?”, le preguntó Ángel de Brito en su programa por el canal de streaming Bondi. “Sí”, respondió Cinthia poniendo fin a las especulaciones y confirmando su romance con quien fue su abogado en el caso con su exmarido Matías Defederico.

Ante su declaración, Ángel De Brito quiso saber más información de la feliz pareja y preguntó: “Me encanta. ¿Hace cuánto que están?”. Cinthia Fernández confesó: “Y, más o menos un mes... un mes y una semana o dos”.

Quién es Roberto Castillo, el novio de Cinthia Fernández Foto: instagram/_robertocastillo_

Luego, el conductor le preguntó: “¿A vos te cierran las fechas?”. “A mí, perfecto. Él tiene una captura de cuando le entregó las llaves a la exmujer y se fue de la casa”, expresó Cinthia.

Sin embargo, las explicaciones trajeron consecuencias en los medios de comunicación, Daniela, la exesposa del abogado acusó a la famosa de ser la tercera en discordia en su matrimonio. Por su parte, Roberto Castillo explicó su versión de la historia en LAM: “Hace dos años venimos hablando de separarnos con mi exmujer (...) Me desenamoré. Siempre fui sincero (...) Me molesta que hablen de traición cuando no es así”.

Cinthia y Roberto están juntos hace poco más de un mes. Foto: Gentileza

El ataque de furia de Cinthia Fernández contra el canal América Tv y Marcelo Tinelli

La historia de Cinthia llevó a que, en América, el mismo canal en donde sale al aire LAM, hablaran de la polémica con la famosa y su novio. El que opinó fue Luis Ventura en el programa de la tarde, ante esto Cinthia no se quedó callada y explotó de bronca en redes sociales.

“Demasiado lujo tienen con LAM, buen mérito conseguir al 1 (Ángel de Brito), sino estaban muertos. El programa de la tarde asqueroso y pedorro, que vieron el 4 por hacerme mierd* constantemente. Lo ven como un logro y las autoridades lo aplauden, mandan móviles a las escuelas de los chicos. ¿No tiene vergüenza el dueño y dueña sororos del canal? y el Sr Tinelli que supuestamente maneja la programación ¿dónde está? ¡Mira que fui rendidora para tu programa Marcelito! Debe estar ocupado en la peluquería”, expuso Cinthia Fernández en X (antes Twitter).

Cinthia Fernández apuntó contra América Tv y Marcelo Tinelli Foto: captura x/

“Pero que van a tener vergüenza si están acostumbrados a ser violentos siempre, como cuando contratan a gente en negro, como a mí, en el programa del ‘Gran Iudica’, y te rajan cuando quieren, y no te pagan lo que corresponde si total te negrean. ¿Quieren jugar sucio? juguemos”, agregó furiosa Cinthia.

Fiel a su estilo de decir lo que piensa, la panelista de LAM expresó: “Prefiero que me censuren como están acostumbrados e hicieron con muchos, antes que escuchar el aval a un nefasto como Venturita, negador de hijo y amante o mujer actual, porque está con ella hace 9 años, pero la sigue ocultando como cuando era amante. ¡Qué grande Estelita como se sacó a ese ser de encima! ¿Qué sigue ahora? ¿Me van a despedir? ¿Van a poner huevos y hacer lo correcto que deberían haber hecho? ¿O van a bancársela y vamos al barro?”.