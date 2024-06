El feroz cruce entre Cinthia Fernández y Gladys Florimonte: “Resentida social”

Cinthia Fernández es una vedette, bailarina y famosa argentina que siempre se mostró honesta antes las cámaras. No tiene problemas en decir lo que piensa de diferentes temáticas o famosos. Es por eso que ahora que está como panelista en LAM opina de las noticias de actualidad.

El programa de Ángel de Brito tuvo una noche muy movida. Desde el planteo que le hizo Cinthia a María Fernanda Callejón porque ésta se quejó del sueldo que pagan en LAM hasta el cruce que tuvo con la actriz Gladys Florimonte por política.

El polémico cruce entre Cinthia Fernández y Gladys Florimonte

Nazarena Vélez que está conociendo en reemplazo de Ángel de Brito comentó cuando presentó a Gladys Florimonte: “¿Ustedes tienen mala onda?”. A lo que Cinthia Fernández respondió: “Una vez discutimos, pero nada más”.

Luego la panelista contó que habían discutido cuando ella se presentó como candidata a diputada, Gladys dijo que se iba a ir del país. A lo que Cinthia le reclamó: “No te fuiste”. “Cómo me voy a ir si vos no fuiste. Si hubieses sido política me iba, obvio”, le respondió picante la humorista.

El cruce entre Gladys Florimonte y Cinthia Fernández Foto: gentileza exitoina

“Sos rencorosa, Cinthia”, agregó Gladys. A lo que Cinthia respondió: “No, soy memoriosa”. Lejos de terminar ahí, la humorista trajo al piso cuando trabajaban juntas en 2011 y comentó: “¿No te acordás cuanto te banqué en Paraguay? Te banqué cuanto te fuiste del teatro a hacer un show”.

Fiel a su estilo, Cinthia apuntó hacia Gladys diciéndole que era “mentirosa” y “patética. Luego la panelista volvió a la carga y agregó: “Lo que pasa es que a ella le gusta mucho la política”.

“¿A quién? ¿A mí? A mí jamás me gustó. A vos te gusta la política”, retrucó Gladys. Y agregó con enojo: “Todo lo que tengo fue gracias a mí. ¿Sabés desde qué año estoy laburando? ¿Sabés que mientras vos bailabas y te hacías la pelotuda, yo iba con una valijita en un colectivo? No iba en coche-cama, como vos”.

“Qué nerviosa te pone la política”, volvió a señalar Cinthia. A lo que Gladys respondió: “¿Sabés que sos? Una maleducada. Vos sos una resentida social”.

Cuando terminó el programa, las cámaras de LAM le siguieron a Cinthia al camarín y la famosa comentó con ironía: “La verdad no ofende. Esa curró con cuanto intendente y gobernador se apareció. Me viene a hablar a mí de la valija”.

Luego Cinthia se puso a cantar “amor prohibido” y cerró la nota con la V de la Victoria dando a entender que la humorista tenía una relación “prohibida” con un político del partido kirchnerista.