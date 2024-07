Tras los rumores, Cinthia Fernández confirmó su relación con su abogado Roberto Castillo

Después de semanas de rumores, Cinthia Fernández finalmente confirmó su relación con Roberto Castillo, su abogado, quien gestionó el acuerdo económico con su ex, Matías Defederico. La panelista y el letrado ya no se esconden y decidieron hablar abiertamente sobre su romance, dejando en claro que ambos están felices y comprometidos.

En una reciente visita al programa #ÁngelResponde, conducido por Ángel de Brito en el streaming Bondi Live, Cinthia habló sin rodeos sobre su nueva relación. “¿Estás de novia con Roberto Castillo?”, preguntó De Brito.

La bailarina no aguantó y blanqueó su situación sentimental. Foto: Gentileza

“Sí”, respondió la bailarina, recibiendo las felicitaciones del conductor. Cinthia reveló que llevan juntos “más o menos un mes... un mes y una semana o dos”, aclarando que tanto ella como Roberto tienen claro el momento en que comenzó su relación. “Él tiene una captura de cuando le entregó las llaves a la exmujer y se fue de la casa”, agregó.

Cinthia Fernández dio detalles de su relación con su nuevo novio

Ángel de Brito también compartió detalles sobre el pasado de Castillo y su expareja, Daniela Vera Fontana. Según el periodista, Castillo ya había tenido varias crisis con su ex antes de conocer a Cinthia. “Ellos ya habían tenido varias crisis... cuando le empecé a hacer chistes me pidió que no porque la ex lo volvía loco porque estaba celosa de Cinthia”, explicó De Brito.

Cinthia, por su parte, ofreció su perspectiva sobre los celos y la situación con la exesposa de Castillo. “(Roberto) ha tenido clientas guapas, Flor Moyano, por ejemplo, pero era amiga de la exmujer, entonces no tenía celos por eso. Yo la entiendo porque ella formó una familia, se separó y le duele”, comentó. Añadió que no quiere hablar mal de Daniela, entendiendo el dolor que puede causar una separación.

Cinthia y Roberto están juntos hace poco más de un mes. Foto: Gentileza

En medio del conflicto mediático, Daniela le envió un mensaje a Cinthia, diciendo: “Justo te viniste a aprovechar de que estábamos separados. Habiendo tantos tipos...”, aunque luego borró el mensaje. Cinthia, sin querer entrar en polémicas, aseguró que no tiene dudas de que Roberto hablará en su momento: “Yo no tengo dudas de que él va a hablar”.

El letrado y la bailarina tienen una relación más allá de lo laboral. Foto: Gentileza

En su cuenta de Instagram, Castillo respondió a una pregunta: “¿Está separado doc?”. “Sí”, contestó tajante, querer extenderse más ni referirse a los rumores. Sin embargo, este medio pudo confirmar que el vínculo entre Castillo y Fernández ya no es solo laboral, ya que tuvieron encuentros personales en la casa del abogado.