Roberto Castillo reveló cuál es su situación sentimental tras ser vinculado con Cinthia Fernández

Cinthia Fernández es considerada una de las personalidades televisivas más controversiales. Su personalidad carismática y extrovertida la han establecido en todos los titulares argentinos.

“Arranqué el día como el ort... no, como el reverendo...”, destacó la modelo en uno de sus storytime cotidianos en los que estuvo como protagonista un olor terrible.

Ahora bien, desde hace unos meses la mediática a sido foco de los titulares por su vida amorosa. Tras romper su relación con Martín Baclini en 2019, Fernández estaría saliendo con Roberto Castillo, su abogado.

El horrible motivo por el que Cinthia Fernández no se saca fotos con hombres en la calle Foto: instagram/cinthia_fernandez_

“Un beso a mi amiga Cinthia Fernández que la amo. Hacen linda pareja ustedes, eh”, exclamó Ángel De Brito en LAM a comienzos de este año en alusión a la posible pareja de su amiga.

Por el momento, los involucrados no han confirmado o negado los rumores. No obstante, el abogado penalista ha destacado algunos indicios del vínculo.

¿Roberto Castillo está soltero?

El hecho ocurrió en sus redes sociales, cuando estaba haciendo una dinámica de preguntas y respuestas. Ahí, le consultaron sobre su situación sentimental.

“¿Está separado doc?”, le preguntaron al abogado al abrir la caja de preguntas.

Pese al bajo perfil que maneja el licenciado, brindó una contundente respuesta: Sí.

La respuesta de Roberto Castillo tras ser consultado sobre sus relaciones personales. Foto: A24

Ante este panorama, el abogado penalista confirmó el final de su relación tras los rumores de romance con Cinthia Fernández. Por ende, estaría “soltero”.

El susto que padeció Cinthia Fernández en su casa

Desde otro punto, la personalidad televisiva fue tendencia tras revelar un terrible suceso que ocurrió en su casa. “La situación de hoy es que estoy a punto de inaugurar (su sala de escape) y estoy colapsada, chicos, ¡no saben lo que me pasó!”, presentó la modelo el problema desde su auto.

Todo comenzó la noche anterior, cuando su casa comenzó a tener un olor muy particular que no cesaba. “Ayer en mi casa se sentía mucho olor a podrido, pero podrido y no podrido de baño, sino podrido de que algo había palmado, alguien había muerto, algo estaba mal”, relató la influencer desde su auto.

Tras este percance, Fernández se acercó al pote de basura y consiguió la respuesta a su dilema: una rata muerta estaba al lado de tacho.

“Tampoco es que había tanta basura, nada, ni llegaba a la mitad del tacho, dije: ‘¡qué raro tanto olor!’, que sé yo, por ahí la carne, no sabíamos qué, y no era nada de eso, ¿qué pasó? (...) Mi vida rodeada de ratas”, destacó Cinthia Fernández tras descubrir las causas del extraño olor.