El exabrupto de Cinthia Fernández a la expareja de Roberto Castillo: “No es sumisa”

El entretenimiento argentino está marcado por las polémicas. Romances inesperados, peleas en vivo y divorcios controversiales son los elementos que marcan al espectáculo y a Cinthia Fernández.

“Ellos ya habían tenido varias crisis... cuando le empecé a hacer chistes me pidió que no porque la ex lo volvía loco porque estaba celosa de Cinthia”, destacó Ángel de Brito sobre la relación del abogado Roberto Castillo con Cinthia y su expareja.

Ahora bien, en el último programa de LAM, se revelaron más detalles del conflicto entre Roberto Castillo y su expareja por la manutención de sus hijas. Para ello, tuvieron como fuente a Cinthia Fernández, que no se guardó nada.

Cuál es la nueva pareja del momento

El hecho se presentó en LAM, cuando Fernández decidió brindarle una entrevista al programa. Allí, recalcó que si bien no debía meterse, nunca estaría con un padre deudor.

“Mirá, si bien es un tema en el cual no debería meterme y ya Roberto se defenderá. Yo lo que te puedo decir es que nunca estaría con un padre deudor. Yo quiero saber cómo se pagan las cuentas en la casa de ellos porque ella no trabaja. ¿La plata viene del cielo?”, expresó la mediática.

Seguidamente, determinó que él se encargaba del sustento económico de todas sus hijas. Asimismo, recalcó que el abogado tenía pruebas sobre las veces que intentó negociar con su expareja.

Roberto Castillo en LAM. Foto: América

“Se puede re contra mil probar con mensajes que le ha pedido muchísimas veces que se sienten, su abogado (...) Intentó de todas maneras”, expresó Fernández con molestia.

Cinthia apuntó con todo contra la expareja de Roberto Castillo

En cuanto a su postura con la expareja de Castillo, confesó que estaba cansada. Desde este punto, determinó que no era sumisa respecto a los medios de comunicación y que tenía un vocabulario incorrecto con sus hijas.

Cinthia Fernández atacó a la expareja de Roberto Castillo: “No es sumisa” Foto: LAM

“Realmente la que estamos pariendo es impresionante (..) Yo también estoy hinchada (...) Hace vivos diciendo: hola comunidad que los extrañé (...) Es una persona que no es sumisa a la exposición y menos con sus hijas al lado, hablando del padre, hablando de mí”, increpó Fernández.

Finalmente, Cinthia Fernández sentenció que hubo dos comentarios que hizo la expareja sobre su persona. Una fue una advertencia que le habría hecho a la hija de Castillo, de 12 años.

Cinthia Fernández y Roberto Castillo oficializaron en redes. Gentileza Instagram.

“A su hija de 12 años que tiene con la primera pareja, la agarró y le dijo: linda la noviecita de tu papá, tenés cuidado que es peligrosa”, cerró la mediática.