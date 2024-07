El tremendo cruce entre Cinthia Fernández y Fernanda Iglesias en vivo: “Vivís resentida de mi vida”

Cinthia Fernández es una modelo, bailarina e influencer argentina que saltó a la fama al participar de Gran Hermano. La famosa volvió a LAM como panelista y desde allí opina sin filtros sobre las diferentes temáticas del espectáculo nacional, que muchas veces la tienen a ella como protagonista. Esta vez tuvo un cruce con Fernanda Iglesias por su relación con Roberto Castillo.

Desde que comenzaron los rumores y hasta su confirmación, la relación de Cinthia Fernández con Roberto Castillo es el blanco del escándalo mediático debido a que la exesposa del abogado afirma que el letrado la engañó con Cinthia cuando aún ellos estaban juntos.

Sin embargo, tanto Cinthia como Castillo sostiene que les dan las fechas e incluso el abogado explicó que después de separarse de su exesposa y madre de sus hijas le hizo su declaración de amor a la famosa, y esto pasó porque dejó de amar a Daniela, no por terceros en discordia. En LAM tuvo un fuerte cruce con Fernanda Iglesias en donde se dijeron de todo por este tema.

Quién es Roberto Castillo, el novio de Cinthia Fernández Foto: instagram/_robertocastillo_

El picante cruce entre Fernanda Iglesias y Cinthia Fernández

“Ella tiene razón en odiarte porque no dan las fechas”, comentó Fernanda Iglesias cuando hablaban de la ex del abogado. “Ya que sos tan amiga, pedile un mensaje”, le respondió Cinthia Fernández. “No soy tan amiga, así que a mí no me bolude*s con eso”, le contestó Iglesias.

Fernanda Iglesias apuntó contra Cinthia Fernández

“Se supone que si sos buena panelista vas a venir con data firme y se supone que vas a tener la data y las fechas”, le contestó irónica Cinthia. Ante esto, Fernanda expresó enojada: “Si vos me vas a cuestionar como panelista, termino de hablar con vos en este mismo momento”.

Fernanda Iglesias apuntó contra Cinthia Fernández Foto: gentileza ciudad

Luego Fernanda agregó: “Vos deberías ser más empática con ella y entender que apenas el tipo se separa, se pone de novio con otra chica”.

“Yo no me meto porque es un tema que no me compete, pero vos me estás provocando. Si no te dan las fechas, hacé todo el cronograma, traé todas las fechas y decime si querés ‘put*’ en la cara. No tengo ningún problema”, sostuvo con enojo Cinthia.

“Nunca te dije eso”, se defendió Fernanda. “¡Ay, sos tan inocente! ¿Por qué lo estás diciendo entonces? Vos vivís resentida de mi vida y conmigo ni te cuento”, apuntó Cinthia. “Decime resentida. Vos decime lo que quieras, pero las fechas no me dan”, cerró Fernanda Iglesias.