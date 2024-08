“Hasta 5″: Cinthia Fernández reveló si tendría hijos con Roberto Castillo

A principios de julio de 2024, Cinthia Fernández hizo público que volvió a apostar en el amor y que se encuentra en pareja con Roberto Castillo, el que había comenzado siendo su abogado. Tras más de un mes de relación, la bailarina y modelo reveló si planean tener hijos.

Además de sus trabajos en televisión y en los medios de comunicación en general, Cinthia Fernández formó una gran comunidad en su cuenta de Instagram con 6.3 millones de seguidores. Por lo cual, es una influencer que comparte su vida diaria, los momentos con sus hijas y con su actual pareja, Roberto Castillo.

Cinthia Fernández junto a sus tres hijas: Charis, Bella y Francesca Foto: instagram/cinthia_fernandez

En esta oportunidad, Cinthia abrió la caja de preguntas para que sus seguidores les pregunten cosas. Uno de ellos, le consultó: “¿Tendrías un mini Robertito?”, y Cinthia sorprendió con su respuesta. “Me hizo reír la forma de la pregunta, ¿Me la van a hacer siempre?”, comentó primero.

“Hubiese tenido cinco hijos con él, pero nos conocimos tarde para eso. No tendríamos un bebé ahora, ambos queremos disfrutar del team de bebés que ya tenemos y juntos”, señaló Cinthia, teniendo en cuenta que ella tiene 3 hijas: Charis, Bella y Francesca, y Roberto tiene dos hijas: Olivia y Helena.

Cinthia Fernández confesó si tendría hijos con Roberto Castillo Foto: Captura de Instagram

Además, le consultaron a Fernández si le gustaría convivir con Roberto, y ella señaló: “Prácticamente, lo hacemos lo más que podemos. Pero, sí, es algo que hablamos”.

Cinthia Fernández habló de la posibilidad de convivencia con Roberto Castillo Foto: Captura de Instagram

También comentó que pronto se irán de vacaciones todos en familia, ella junto a Roberto, sus tres hijas y las dos hijas de él. “El batallón entero”, dijo, ya que serán siete personas.

Cinthia Fernández que se irá de vacaciones con Roberto Castillo, sus tres hijas y las dos hijas de él Foto: Captura de Instagram}

Cinthia Fernández contó cómo se sintió al irse de vacaciones sin sus hijas

Cinthia Fernández viajó a Miami, no solo de vacaciones, sino que también por trabajo, pero no pudo llevarse a sus hijas con ella. Respecto a ello, comentó: “Tengo que trabajar la culpa, desde que nacieron me pasa eso en todos los aspectos. Y no veo el lado de que siempre las llevo conmigo a todos lados, o que siempre pienso en darles a ellas todo lo que puedo, con el esfuerzo unilateral que eso conlleva”.

“Ya sea por trabajo o disfrute, la balanza siempre está inclinada hacia ellas. Es tiempo de mí también”, agregó y luego, entre risas, expuso: “Ahora a hacerlo y a no cambiar más pasajes para adelantar vueltas”.