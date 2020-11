En medio de un año atípico marcado por la pandemia de coronavirus, comienzan las consultas de cara a una nueva temporada de verano en Argentina. Como la situación epidemiológica es diferente en cada región del país, son las autoridades provinciales las que definen que se puede hacer y que no en cada provincia. En esta nota VíaPaís te cuenta si podes viajar o no a cada provincia y que necesitas si lo vas a hacer.

Una aplicación que no va a poder faltar en tu celular es VacacionAr, que llega para reemplazar a CuidAr. Tanto turistas nacionales como extranjero necesitarán que está App valide su viaje. Esta herramienta unificará los datos que hoy en día los almacenan CuidAR, la plataforma de la Vuelta a Casa y el Mi Argentina.

La provincia de Buenos Aires autorizó el turismo a partir del 1° de diciembre, los requisitos a cumplir son similares en toda la extensión de la provincia aunque pueden presentarse diferencias según la situación de cada municipio. Lo comunicado por el Gobierno provincial fue que se exigirá el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-2019”, que se obtiene en el sitio del Gobierno Nacional o a través de la aplicación CuidAR.

Mar del Plata no registró nuevas muertes a causa del covid-19 La Verdad Online

Se habilitó la actividad turística en todo municipio que se encuentre en etapa de Distanciamiento Social, y serán las autoridades locales quienes evalúen si otorgan o no el permiso para ingresar a los visitantes según la solicitud de cada uno. No se exigirá a los visitantes el resultado negativo de un Test PCR ni que hagan cuarentena. Los requisitos para veranear en la costa atlántica se los encuentran acá.

Fue la última provincia en registrar casos de coronavirus y una de las últimas en definir la fecha para el retorno del turismo nacional. La apertura al turismo se hará en dos fases: el 10 de diciembre queda habilitado el turismo interno y desde el 14 podrán ingresar visitantes de todo el país; así lo estableció por decreto el gobernador Raúl Jalil. Los que ingresen a la provincia no tendrán que hacer cuarentena ni se les exigirá un seguro médico COVID-19.

Catamarca puso fecha para la vuelta del turismo nacional. @CatamarcaTur | Twitter

Para quienes deseen veranear en Catamarca solo deberán presentar una declaración jurada que podrá ser firmada en la caminera de ingreso, junto con el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia Covid-19″ y el permiso provincial. Además, deberán descargarse la aplicación “CuidAR”.

El turismo nacional e internacional podrá ingresar a CABA a partir del fin de semana largo del 8 de diciembre por vía terrestre y desde el 15 por transporte aéreo. Todos los visitantes deberán presentar un formulario de declaración jurada y deberán realizarse de manera obligatoria un test PCR en los puntos de testeos habilitados. Solo los visitantes extranjeros, de países limítrofes por el momento, deberán contratar un seguro médico con cobertura COVID-19.

Buenos Aires, entre las mejores 100 ciudades del mundo (Ente de Turismo)

En cuanto a la cuarentena, luego de realizarse los testeos correspondientes, si estos dan negativo no deberán hacerla. A cada persona que ingrese a Capital Federal se les tomarán los datos para poder realizar un seguimiento de ser necesario. Quienes llegan del exterior, deben realizarse dos test PCR: uno 72 horas antes de viajar y el otro al arribar a la Ciudad.

Los chaqueños o quienes residen en Chaco pueden viajar dentro de la provincia desde el 7 de noviembre. Los viajes de media y larga distancia dentro del suelo provincial pero el turismo nacional por el momento no está habilitado. A pesar de haber obtenido el certificado internacional Sello Viajes Seguros, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la apertura de fronteras no tiene fecha.

Quienes residen en la provincia pueden salir y al regresar deberán cumplir con el protocolo de aislamiento, o en caso de ser chaqueño pero estar viviendo en otras provincias, deberán anotarse en el plan Volver a Casa en el sitio Tu Gobierno Digital.

La provincia habilitó una prueba piloto para dar luz verde al turismo interno con el objetivo de dejar ingresar turistas de todo el país a partir del 19 de diciembre. En Chubut no será necesario contar con un permiso especial para circular ni será obligatorio realizarse hisopados para poder ingresar.

Se realizan pruebas para definir el inicio del turismo nacional en Chubut. @nestorquiquega1 | Twitter

Por el momento solo está permitido el Turismo comarcal: se dividió al territorio provincial en tres burbujas de circulación. Se trata de Comarca Valdés Meseta Central; Comarca Senguer San Jorge y Comarca Los Andes Meseta Central Quedan; de esta división quedaron excluidas Trelew y Rawson ya que continúan en fase de Aislamiento.

En territorio cordobés la apertura al turismo será gradual en cuatro etapas. El pasado 20 de noviembre quedó habilitado el permiso para los residentes que tienen casas de veraneo y el próximo paso será permitir los viajes dentro de toda la provincia para quienes vivan en Córdoba. El paso siguiente es dar luz verde a los no residentes que tienen casas de veraneos en la provincia a partir del 18 de diciembre, y se finaliza con la apertura total al turismo nacional a partir del 1° de enero.

Paisaje Carlos Paz

Para el ingreso no será necesario presentar un test negativo de COVID-19, pero en caso de contagio los gastos correrán por cuenta del visitante ya sea para el traslado a su lugar de origen o para ser tratado en caso de que el cuadro no sea estable. En cuanto a los extranjeros, si no cuentan con domicilio en el país, la provincia designará centros de aislamientos.

Los primeros en reactivar el turismo a nivel país fueron los correntinos. Desde el 4 de noviembre está permitido el ingreso de visitantes. Los requisitos para vacacionar en la tierra del Chamamé son: ingreso en autos particulares y presentar de manera obligatoria el Test PCR con resultado negativo de hasta 48 horas antes de viajar, los menores de edad no están obligados a hacerlo.

Quienes elijan a Corrientes como destino de vacaciones este verano deberán contar con los comprobantes de la reserva previa y con obra social, prepaga o seguro de salud de manera obligatoria. Junto con estos requisitos se deberá solicitar un permiso de manera online (clic acá) donde se deben detallar los datos personales, comprobantes de viaje y motivo de la solicitud del permiso.

Quienes elijan como destino para este verano a la provincia de Entre Ríos no deberán realizar cuarentena ni presentar resultado negativo de hisopado, y además de la app VacacionAr se deberá contar de manera obligatoria con un seguro médico con cobertura ante casos de coronavirus junto con la declaración jurada.

Los ingresos estarán permitidos a partir del 4 de diciembre, es así que a través del decreto N°2010 el gobierno provincial puso fecha para el comienzo de las actividades y los servicios turísticos. Si bien no son muchos los requisitos para vacacionar en suelo entrerriano, la Secretaría provincial de Turismo local informó que cada municipio definirá la cantidad de turistas que podrán ingresar, por lo que una vez cubierto este cupo nadie podrá ingresar.

El turismo nacional no es una prioridad para el gobierno formoseño y no se analizan fechas para que visitantes de todo el país puedan ingresar. Solo está permitido el turismo interno, y aunque aún rige la restricción de circulación por terminación de patentes, al estar en fase de Distanciamiento Social, se flexibilizó la circulación dentro de los limites provinciales.

Bañado "La Estrella", Formosa Formosahermosa.gob.ar

En Formosa no se permitió la vuelta de los servicios de transporte de pasajeros de media y larga distancia como así tampoco el reinicio de los vuelos de cabotaje. Los permisos para ingresar se obtienen en el sitio web gubernamental (clic acá) y los requisitos son: un hisopado negativo PCR (no testeo rápido) antes de ingresar y luego dos PCR más dentro del cumplimiento de la cuarentena de 14 días. Los gastos de hisopados ($5.000 cada uno) y el alojamiento, que se paga de manera anticipada, corren por cuenta del solicitante.

El turismo en Jujuy se habilitará el ingreso para visitantes de todo el país el 1° de diciembre. Gracias a un convenio que se firmó en conjunto con las provincias de Salta y Tucumán solo se podrá circular una declaración jurada; mientras que al resto de los visitantes se les pedirá obra social o un seguro de salud que contemple casos de COVID-19. Vale recordar que el turismo interno se encuentra habilitado desde el 26 de octubre.

Diversas experiencias puede vivir el viajero que llega a Jujuy con la motivación de descubrir paisajes y culturas.

Los turistas que elijan como destino el suelo jujeño solo deberán someterse a la toma de temperatura antes de ingresar y quedarán registrados para realizar el seguimiento correspondiente. En caso de presentar síntomas, se realizará un test PCR y si este es positivo se activará el protocolo de aislamiento, se lo contrario podrá ingresar sin mayores restricciones.

Si bien aún no hay fechas establecidas para la vuelta del turismo, se prevé que que en las próximas semanas haya definiciones sobre todo en lo que respecta al turismo interno. Si bien no se establecieron protocolos ni requisitos para quienes quieran vacacionar en la provincia, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Daniel Bensusán, aseguró que en la provincia “se respeta la garantía constitucional de libre circulación territorial”.

Parque Nacional Lihué Calel (La Nueva Mañana) (La Nueva Mañana)

Hasta el momento se encuentran vigentes las autorizaciones de Ingreso por Razones Laborales, Ingreso para Transportistas y Contratistas Rurales, Ingresos por Razones No Laborales, Certificado de Circulación, y Permiso de Salida, cuyas condiciones se especifican en la página https://permisos.lapampa.gob.ar. En la mayoría de los casos se debe cumplir con los 14 días de aislamiento, salvo que sean residentes de localidades limítrofes que se encuentren hasta 100 kilómetros de La Pampa y no estén catalogadas de riesgo.

Las habilitaciones para viajar por suelo riojano se dividirán en dos fases: desde el 1° de diciembre queda habilitado el turismo interno, mientras que desde el 1° de enero del 2021 se permitirá el ingreso de visitantes de todo el país. Entre los requisitos que se deberán presentar se encuentra el certificado de PCR o Test Rápido de antígenos con resultado negativo. El mismo debe tener menos de 72 horas.

El turismo interno en La Rioja comienza el 1° de diciembre (@QuintelaRicardo) @QuintelaRicardo | @QuintelaRicardo

Durante el mes de diciembre se trabajará en todos los puntos turísticos con grupos burbujas y con el correr de los días, mientras se ven los resultados de los protocolos, se irá abriendo para que pueda asistir más gente. La apertura del Parque Nacional Talampaya será el puntapié inicial para el turismo local.

Uno de los destinos más buscados para vacacionar en este verano particular marcado por la pandemia de coronavirus es Mendoza. A quienes quieran vacacionar acá, no se les exigirá hisopados o test negativos, ni se deberán realizar aislamiento, sino que se le realizará un breve control médico y luego deberán firmar una declaración jurada en la que se asegura no haber tenido contacto con una persona con síntomas.

Turismo interno en Potrerillos. Yanina y Micaela, en la orilla del espejo de agua del dique Potrerillos. Jose Gutierrez | Los Andes

Otro de los requisitos será presentar el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia Covid-19”, que emite el Gobierno Nacional para quienes ingresen tanto por aire como por tierra. Este certificado tiene una validez de 24 horas y no se necesita un seguro de salud específico. Vale recordar que Mendoza fue una de las primeras en habilitar el turismo interno.

La provincia de Misiones por el momentos solo apunta a fortalecer el turismo interno, aunque no se descartan novedades en lo que respecta a la temporada de verano 2020/21. En cuanto a la actividad en el Parque Nacional Iguazú, cada fin de semana 200 residentes de la ciudad de las Cataratas y 300 de misioneros de otros municipios pueden visitar con turnos previos el Circuito Superior.

Actualmente solo pueden ingresar ciudadanos de cualquier punto del país pero deben presentar el certificado Covid-19 negativo, ya sea PCR o hisopado 48 horas antes de viajar, y deben descargar la aplicación Misiones Digital junto con el permiso de Circulación Nacional. Solo se encuentran exceptuados de presentar el certificado negativo los trabajadores esenciales, pacientes con turno previo o de urgencia, aquellos que certifiquen que su trabajo está no más allá de 100 kilómetros luego de la frontera y personal de logística.

Desde el 1° de diciembre queda inaugurada la temporada turística en la provincia de Neuquén con la habilitación de micros de larga distancia y nuevos vuelos para el traslado de viajeros procedentes de otras partes del país. Quienes viajen no deberán presentar el test negativo de COVID-19.

Pero será obligatorio registrarse en la app VacacionAr para contar con el Certificado Único Habilitante para Circulación y realizar el autodiagnóstico. Para los turistas mayores de 60 años o que integren el grupo de riesgo, deberán contar si o si con una póliza de seguro de viajero que contemple contagios de coronavirus.

A pesar de los anuncios de Alberto Fernández sobre la permanencia de Bariloche en etapa de ASPO por la cantidad de casos de contagios, el intendente Gustavo Gennuso señaló que esto no modifica las fechas establecidas para la apertura al turismo, según detalla Diario Río Negro. Vale aclarar que los viajes internos en Río Negro ya están habilitado hasta el 3 de diciembre; y la apertura al resto del país está prevista para el 4 de diciembre y no se pedirá prueba de hisopado negativa, como si pasa en esta etapa. El aislamiento de 14 días también fue descartado.

El turismo nacional empieza a llegar a la provincia a partir del 4 de diciembre. Comunicación Gob. R

La contratación de un seguro Covid-19 tampoco será obligatorio. Vale aclarar que aún desde el Gobierno Nacional no se dio el ok a esta reapertura en diciembre, por lo que son anuncios provinciales. Quienes elijan suelo rionegrino para vacacionar deberán descargar la app Circulación Río Negro y completar los datos correspondientes; 24 horas antes de viajar completar la declaración jurada que asegure que la persona no tiene síntomas ni pertenece al grupo de riesgo.

Los salteños podrán viajar tanto internamente como hacia Jujuy y Tucumán desde el 1° de diciembre sin necesidad de presentar hisopados negativos, solo con la declaración jurada podrán realizarse viajes entre las tres provincias. Mientras que el turismo nacional tendrá luz verde el 1° de enero del 2021. Para quienes vacacionen en Salta, deberán descargar la app SaltaCovid, además de CuidAr o la app nacional habilitada.

Valle Encantado tiene uno de los paisajes más dramáticos de la Cuesta del Obispo. (Vía Salta)

Los requisitos para los salteños o residentes de dicha provincia es presentar el DNI que acredite su domicilio, presentar el permiso de circulación que se otorga una vez que se realiza la reserva del servicio turístico. Pero ni a salteños ni al resto de los argentinos que viajen a la provincia norteña se les pedirá un test negativo de COVID-19.

El turismo interno y nacional quedarán habilitados en Santiago del Estero a partir del próximo 4 de diciembre con estrictos protocolos para evitar la propagación de los contagios. En primera instancia los turistas deberán presentar el comprobante de reserva de un alojamiento habilitado, contar con un seguro personal de salud COVID-19 y la aplicación VacacionAr instalada en el teléfono.

El Puente Carretero junto al estadio mundialista de Santiago del Estero. @Turismo_SDE

Además se deberá contar con la app del gobierno santiagueño Circulando y, al momento de ingresar se tomará la temperatura de los pasajeros y se analizará si presentan o no síntomas compatibles con el coronavirus. No se solicitará un hisopado o test PCR previo.

Quienes quieran vacacionar en San Juan deberán presentar una prueba de PCR negativa y a quienes hayan tenido coronavirus recientemente, el alta médica. Si no se cuenta con esto, se deberá realizar una “mini cuarentena” de tres días en un hotel, los costos corren por cuenta del visitante.

Quienes quieran vacacionar en San Juan deberán presentar una prueba de PCR negativa. Gustavo Rogé | Gustavo Rogé

Al turista se le realizará una prueba de PCR y una vez que se tenga la muestra negativa podrá circular. Desde el 2 de noviembre el ingreso a la provincia se encuentra habilitado, aunque la única comuna que hasta el momento no permite la circulación interna es Jáchal.

La temporada de verano 2020-21 iniciará el próximo 15 de diciembre en San Luis con requisitos flexibilizados, pero bajo estrictos protocolos adecuado a las políticas sanitarias. Los visitantes deberán presentar una declaración jurada en la que se confirma no presentar síntomas compatibles con el coronavirus o haber estado en contacto con personas infectadas.

El turismo se reactivará el 15 de diciembre en San Luis. @TurismoSanLuis_ | @TurismoSanLuis_

Los otros dos requisitos obligatorios son: contar con una garantía de cobertura médica que cubra posibles contagios de coronavirus o contar con una obra social de alcance nacional y descargar la App Cuidar Verano para poder realizar un seguimiento de actividades, datos de trayectos y trazabilidad online.

Durante el mes de noviembre se inició con pruebas para el turismo interno: hasta el día 30, se lleva adelante la prueba piloto para ver si se da luz verde a los viajes entre Río Gallegos y El Calafate. Vale aclarar que fuera de esta prueba, solo pueden ingresar quienes acrediten residencia habitual en El Calafate, El Chaltén y Tres Lagos; esto se debe a que muchas localidades santacruceñas se encuentran en ASPO.

En base a los resultados de esta apertura, las autoridades anunciarán nuevas medidas durante las primeras semanas de diciembre. El paso siguiente sería habilitar el turismo interno pero hasta la fecha no se dieron detalles de requisitos. En cuanto al ingreso a Parques Nacionales, quienes estén dentro del grupo habilitado y quieran visitar Los Glaciares deberán realizar la reserva de la entrada en la web.

Lo primero en habilitarse en Santa Fe será el turismo interno: la primera fecha tentativa es el 30 de noviembre y, si no, el 4 de diciembre. Lo que refiere al turismo nacional, la intención es que comience en enero, tal como ocurrirá en la mayoría de las provincias. Para ingresar no se solicitará hisopado con resultado negativo y la idea es que quienes lleguen de vacaciones no deban cumplir con los 14 días de cuarentena.

A la espera de que se aprueben los protocolos y poder confirmar fechas, la provincia lanzó su propio programa para fomentar el turismo: “Santa Fe Plus”. Esto se suma al programa nacional Previaje. Entre los beneficios se destacan: contratar paquetes de cuatro noches de alojamiento abonando tres, descuentos en gastronomía, atracciones, comercios y paseos de compras; entradas gratis para los menores de 12 años a distintos atractivos, entre muchos otros.

Quienes elijan como destino para estas vacaciones Tierra del Fuego es importante que sepan que el turismo nacional quedará habilitado a partir del 4 de diciembre y los turistas no necesitarán presentar un test negativo de COVID-19. De esta manera quienes viajen al sur deberán descargarse la aplicación del Gobierno Nacional que emite el correspondiente Certificado Único Habilitante para Circulación.

Pero además, se deberá presentar datos que acrediten la correspondiente reserva en establecimientos habilitados y contar con garantía de cobertura médica, es decir, seguro de asistencia al viajero que cubra COVID-19 o contar con una obra social que alcance a cubrir el tratamiento en Tierra del Fuego. En los próximos días se darán mas detalles sobre los protocolos a implementar en el sitio de turismo provincial (clic acá)

El turismo nacional volverá a Tucumán a partir del 1° de diciembre. En cuanto a los requisitos los tucumanos que quieran viajar a Salta y Jujuy, o a la inversa, solo deberán presentar una declaración jurada y tener el permiso de circulación que otorga la provincia de origen.

Vuelve el turismo a Tucumán (@TucumanTurismo) @TucumanTurismo | @TucumanTurismo

Para los visitantes del resto del país, el ingreso será permitido al presentar la reserva previa de alojamiento ya que esto genera de manera automática el permiso de circulación y no se deberá presentar resultado negativo de PCR. Si alguna persona llega sin constancia de reserva, si deberá presentar el PCR con resultado negativo de coronavirus. Todos los permisos se obtienen en el sitio del Comité Operativo de Emergencia (COE).