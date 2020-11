A fines de marzo todo el país se paralizó por la llegada del virus asiático COVID-19. Todos los argentinos se vieron obligados a aislarse, dejando sus puestos de trabajo y actividades cotidianas. Las rutas, tanto terrestres como aéreas, quedaron desiertas y solo el transporte de carga tenía permitido recorrerlas.

Los casos fueron en aumento con la llegada del invierno y las restricciones se mantuvieron. De esta forma Mendoza se veía inhabilitada a realizar una de sus principales actividades de la temporada, el turismo. Pero el verano será distinto, la disminución de casos de coronavirus y el trabajo realizado por todos los mendocinos dedicados al turismo allanaron el camino para que vuelvan los visitantes a la provincia.

Turismo en Mendoza

Mendoza es uno de los destinos más buscados en las plataformas digitales de viajes en las últimas semanas. Sus maravillosos paisajes, actividades y paquetes ofrecidos hacen de la provincia cuyana un destino ideal para poder disfrutar de unos días de descanso en el contexto actual.

Mendoza es una de las provincias que menos requisitos le exige a sus visitantes, ya que para ingresar no hace falta realizarse ningún tipo de estudio médico o aislamiento preventivo. Aquellos turistas que ingresen serán sometidos a un breve control médico que consiste en constatar que no posea fiebre, ni otro síntoma compatible con la enfermedad asiática. Luego deberá firmar, en el momento, una declaración jurada en la que asegura no haber estado en contacto estrecho con otra persona que haya presentado síntomas en los últimos días. Con respecto a la documentación solo se les solicitará el “Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia Covid-19”, que emite el Gobierno Nacional, para poder ingresar tanto por vía área como terrestre.

Ignacio Blanco | Los Andes

El certificado requerido se puede obtener desde la siguiente página web:

Certificado Único Habilitante para Circulación – Emergencia Covid-19

Es importante solicitar dicho documento horas antes de emprender el viaje, ya que este solo tiene una validez de 24 horas.

Mendoza se adaptó a la nueva normalidad y posee estrictos protocolos para cuidar tanto de sus turistas como de su población. Se puede disfrutar de toda la oferta turística en medio de la pandemia, ya que todas las actividades se adaptaron a el nuevo contexto.

La provincia recibió el sello Safe Travels que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, confirmando que Mendoza es un destino es seguro para recibir turismo internacional y viajar en las vacaciones de verano 2021. “A seguir trabajando, con la seriedad con la que lo venimos haciendo, para seguir cumpliendo con los protocolos para el turismo interno, nacional y extranjero”, aseguró la ministra de Cultura y Turismo de Mendoza, Mariana Juri.