Ca7riel habló sobre el polémico entierro de sus gatitos y causó furor en las redes: “Lo banco mil”

Días atrás, Ca7riel subió algunas stories a su Instagram en donde se veía a su novia, la cantante Chita, con dos pequeñas cajas de madera en sus manos, lista para el entierro de sus gatitos. Sin embargo, lo que más llamó la atención y causó controversia fue la forma en que la pareja de artistas se despidió de sus mascotas entre risas y bromas.

En el video podía escucharse la voz de Ca7riel que le preguntaba a su novia “¿qué pasó?” a lo que Chita contestó “les re cabió” de forma casual. A continuación, procedieron a enterrar ambas cajitas con los nombres Bolu y Dita. Al parecer, la actitud no le cayó bien a algunos de sus seguidores y rápidamente el músico decidió defender su postura. “Hay gente que está ofendida por cómo enterramos a nuestros gatitos”, comenzó en su descargo y luego agregó: “Nosotros nos tomamos todo con humor, riéndonos y haciendo chistes”.

“No sé qué relación tendrás vos con la muerte, mi amor”, añadió. Sobre la polémica por la forma en que se mostraron sostuvo: “Como defensa de la vida, nosotros utilizamos el humor porque la vida es una mierda. En vez de estar llorando como vos tratamos de reírnos, porque bastante sufrimos también” confesó y aclaró: “No vamos a estar mostrando en las redes cómo sufrimos, no te voy a mentir”.

Tras las críticas, Ca7riel habló sobre el polémico entierro de sus gatitos y causó furor en las redes Foto: Instagram

Al respecto explicó que los dos gatitos fueron adoptados y ambos tenían Vilef positivo (SIDA) por lo que ya sabían que no iban a vivir demasiado tiempo, pero aún así le dieron la mejor vida posible. “El momento que llegó su muerte los recontra lloramos, nos pusimos muy mal. Todos sabemos lo que es sentir el vacío de un ser querido”, confesó. “Fuimos y los enterramos en Claromecó, tuvimos las cenizas un año, hasta que pudimos hacer la ceremonia que ellos se merecían”.

El descargo de Ca7riel por la muerte de sus gatos

Por otro lado, hizo una reflexión sobre el ritual de las despedidas de las personas. “Te deseo que el día que te mueras que el velorio no sea una mierda como todos a los que fuiste, ojalá que se rían”, expresó.

“No sé a cuántos velorios habrás ido vos, mi amor, yo fui a muchos más de los que me hubiese gustado ir. Algo que tenían en común es que para mí fueron una mierda porque la gente está muy triste, porque hay una formalidad de vestirse de negro y toda una ceremonia alrededor de la muerte que no es muy bonita. Entonces entiendo que vos te tomes mal la muerte porque hay un tabú, tal vez”, continuó y agregó: “Normalizá la muerte”.

Para concluir con su punto de vista dejó un consejo de vida: “Yo lo que te recomiendo si a vos te molesta tanto que te mire a los ojos y te diga ‘guarda que te vas a morir, algún día y cada vez falta menos’ viví tu vida y no te ofendas por cosas que hacen los demás, eso es lo que te recomiendo, mi amor”.

La publicación levantada por una cuenta de Twitter dedicada al dúo que conforma con Paco Amoroso obtuvo más de 1.7 millones de reproducciones y 10 mil ‘me gusta’. Además de cientos de comentarios a favor del músico, entre ellos el de Malena Pichot quien escribió: “Lo banco mil.”