Durante su estadía en España, Ca7riel participó del segmento de GQ y mostró las 10 cosas sin las que no puede vivir. El artista argentino incluyó algunos obsequios de su padre y de Bizarrap. Además mostró su colección de encendedores robados.

“La gorra de Bizarrap me la regaló una noche que estábamos en un festival de Argentina y me venía persiguiendo una horda de niños adolescentes y el Biza me prestó su gorra. Me escondí entre la gente y me pude escapar” contó Ca7riel acerca de cómo consiguió una de las pocas vísceras del productor.

El posteo de Bizarrap tras los Latin Grammy 2021.

En cuanto al cuchillo, “es un objeto que me regaló mi padre un año antes de que él muriera” confesó y mostró el tatuaje con un dibujo casi idéntico tiene en su torso. “Bonito pero peligroso, como yo” agregó.

Además de estos dos regalos, Ca7o incluyó una laptop que utiliza para crear su música, aunque aclaró que detesta la tecnología.

La lista continúa con gafas de sol, que las usa para pasar desapercibido. “Lo único que me da vergüenza a veces es ser famoso” comentó. Desde la cuarentena, el artista implementó productos de skincare a su rutina y se transformaron en otros de sus esenciales.

Una guitarra, una máquina de afeitar para cortarse el pelo y su perfume entran en el selecto grupo de objetos infaltables. También incluyó un parlante para poner música a todo volumen y confesó: “Me encanta molestar”.

Por último mostró una colección de encendedores robados. “Tengo un problema, no puedo parar de robar mecheros. La última vez que compré uno fue a los 15 años, y hoy tengo 28″ admitió sin pelos en la lengua.

Ca7riel: “Me encantaría que me llamen a para hacer feats”

Ca7riel pasó por el programa radial Todo Pasa de Urbana Play y charló con Matías Martin y Clemente Cancela acerca de su forma de crear música. Durante la entrevista el artista confesó que le gustaría ser tenido en cuenta para hacer remixes.

“Por suerte me fue bien haciendo lo que me sale, que es haciendo deformidades, no es que hago reggaetón” explicó Ca7riel sobre su lugar en la industria musical. “Si no me fuese bien, si tuviese deudas como antes, yo me plantearía hacer música más común, cosa que no me sale” confesó con honestidad.

“No es tan fácil hacer un reggaetón y hacer hits” agregó y sostuvo que “no es tán fácil hacer música popular”. En referencia a los temas que suenan actualmente en la radio, el autor de “El Disko” agregó: “A mí no me sale, si no lo estaría haciendo.”

Por otra parte, admitió que le gustaría ser llamado para colaborar con varios artistas en un mismo tema. “Me encantaría subirme a los temas de reggaetón, me encantaría que me llamen a feats” comentó, “viste esos choclos” dijo refiréndose a los nombres de varios colegas en una misma canción: “Ca7riel y ocho monos más”, bromeó.