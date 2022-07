L-Gante visitó el programa de radio Todo Pasa, emitido por Urbana Play, y contó cómo fue su encuentro con Rodrigo De Paul. El cantante de Cumbia 420 reveló que se conocieron en un show de él y el futbolista le obsequió prendas de vestir.

“Ayer estuve con De Paul” confesó L-Gante en medio de la entrevista. “Me fue a ver al show” explicó ante la pregunta del conductor Matías Martin, sobre cómo se conocieron. “Me dijo que cuando esté en España, ahora la semana que viene vuelvo, le mande mensaje así nos juntamos” detalló.

L-Gante Foto: Web

También resaltó que el jugador fue “buena onda” y que le dedicó “Bar” el tema junto a Tini Stoessel, actual pareja de Rodrigo. Por último, el músico contó que el futbolista tuvo el detalle de acercarle una vestimenta de la Selección Argentina.

Acerca de su BZRP Music Session, L-Gante contó que le llevó tan solo 40 minutos crearla. Además, analizó el modo de trabajo de Bizarrap: “Observa bien lo que va a hacer con cada artista.”

L-Gante en Intratables: “Mucha gente me viene a decir que le recuerdo a Diego Maradona”

L-Gante estuvo presente en el programa de televisión Intratables y contestó todo lo que le preguntaron los panelistas. Entre ellos, Brancatelli quien lo comparó con Diego Maradona por el nivel de exposición que tiene el músico.

Durante la entrevista, L-Gante se refirió a la poca privacidad que tiene debido a su éxito en la música. “Hoy en día no puedo ser una persona normal” confesó y añadió: “Tengo que salir a estar con la gente.”

A raíz de esas declaraciones, Diego Brancatelli lo comparó con Maradona “en Argentina sos un poco el Diego, a donde vas te piden una foto” comentó el panelista. “Vos sabes que a mí no me dio como para decir eso pero mucha gente me viene a decir que le hago acordar al Diego o a Rodrigo” admitió el cantante.