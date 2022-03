L-Gante se presentó en la ciudad de Añatuya, en Santiago del Estero, y realizó una caravana por las calles de la ciudad tras finalizar su show.

Todo comenzó bien, de hecho, L-Gante suele hacer caravanas y ya es algo característico del cantante. En esta oportunidad, iba en la parte trasera de su camioneta mientras registraba el hecho con su celular.

Pero la situación se desbordó cuando el cantante de Cumbia 420 comenzó a lanzar billetes de 500 pesos, lo que provocó que los fanáticos, que iban en autos y motos, se desesperaran por agarra el dinero.

En medio de ese amontonamiento a causa del dinero, cayó una moto en el medio del recorrido y el accidente pudo terminar en tragedia, pero no hubo heridos.

“Descontrol, 420 Añatuya el movimiento”, escribió L-Gante en la publicación que realizó en su cuenta de Instagram, donde se puede ver la multitud que lo acompañaba.

L-Gante con Grego Rossello

El artista argentino estuvo como invitado en el programa “Ferné con Grego”, que conduce Grego Rossello a través de Twitch, y el cantante de Cumbia 420 se refirió con humor a la decisión de tener un bebé con su pareja Tamara Báez y reveló intimidades.

En primer lugar, L-Gante contó cómo se planeó la llegada de su beba Jamaica. “Estaba contento cuando me enteré que estaba embarazada. No sé si Tamara me cree o no, pero en realidad lo buscamos, yo me tenía una fe mal que la iba a quedar”, dijo el artista argentino, quien causó la risa de todos.

Asimismo, Grego Rossello se animó a que L-Gante le haga un “corte turro” en vivo al señalar que es la que hacen cuando “estás apurado, cerraron todas las barberías y ya tener la entrada anticipada”.