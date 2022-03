L-Gante estuvo como invitado en el programa “Ferné con Grego”, que conduce Grego Rossello a través de Twitch, y el cantante de Cumbia 420 se refirió con humor a la decisión de tener un bebé con su pareja Tamara Báez y reveló intimidades.

En primer lugar, L-Gante contó cómo se planeó la llegada de su beba Jamaica. “Estaba contento cuando me enteré que estaba embarazada. No sé si Tamara me cree o no, pero en realidad lo buscamos, yo me tenía una fe mal que la iba a quedar”, dijo el artista argentino, quien causó la risa de todos.

Asimismo, Grego Rossello se animó a que L-Gante le haga un “corte turro” en vivo al señalar que es la que hacen cuando “estás apurado, cerraron todas las barberías y ya tener la entrada anticipada”.

Luego, le preguntaron por la última vez en la que se masturbó y L-Gante respondió con una pregunta que sorprendió: “¿Una paja solo?”. A lo que el conductor retrucó: “Creo que solo. ¿Te juntás con amigos a hacerlo?”.

L-Gante compartió un adelanto de un tema con Homer El Mero Mero

El artista argentino compartió en una historia de Instagram un adelanto de un nuevo tema con Homer El Mero Mero, lo que despertó la expectativa de sus seguidores.

“Hay que activar este temita, a ver si lo sacás”, dijo L-Gante en la publicación, que terminó con el clásico “Cumbia 420 pa los negros”.

En el video, se puede escuchar el comienzo de la canción, que empieza con las frases características de los artistas argentinos. Se trata de la cuarta colaboración entre ambos.