L-Gante compartió en una historia de Instagram un adelanto de un nuevo tema con Homer El Mero Mero, lo que despertó la expectativa de sus seguidores.

“Hay que activar este temita, a ver si lo sacás”, dijo L-Gante en la publicación, que terminó con el clásico “Cumbia 420 pa los negros”.

En el video, se puede escuchar el comienzo de la canción, que empieza con las frases características de los artistas argentinos. Se trata de la cuarta colaboración entre ambos.

Cabe destacar que el representante de la Cumbia 420 se estará presentando este sábado en Santiago del Estero en “Amalia Carnaval 2022″, mientras que el domingo 6 seguirá en esa provincia pero en la ciudad de La Banda.

L-Gante: “Mucha gente me viene a decir que le recuerdo a Diego Maradona”

L-Gante estuvo presente en el programa de televisión Intratables y contestó todo lo que le preguntaron los panelistas. Entre ellos, Diego Brancatelli lo comparó con Diego Maradona por el nivel de exposición que tiene el músico.

Durante la entrevista, L-Gante se refirió a la poca privacidad que tiene debido a su éxito en la música. “Hoy en día no puedo ser una persona normal”, confesó el cantante, quien añadió: “Tengo que salir a estar con la gente.”

A raíz de esas declaraciones, Diego Brancatelli lo comparó con Maradona al decir que “en Argentina sos un poco el Diego, a donde vas te piden una foto”. “Vos sabes que a mí no me dio como para decir eso pero mucha gente me viene a decir que le hago acordar al Diego o a Rodrigo”, admitió el cantante.