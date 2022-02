L-Gante compartió un adelanto de su nueva canción a través de las historias de Instagram. Luego del cruce con Viviana Canosa por los dichos sobre su música y su show en Tecnópolis, el cantante de “Cumbia 420″ mostró una parte de su próximo tema.

“Nosotros ganamos sin hacer nada raro, que hablen lo que quieran” dice L-Gante en el fragmento del tema que publicó en su Instagram y agrega: “Nosotros siempre laburamos.”

Hace unos días, luego de declarar en la fiscalía por una denuncia de sus vecinos de General Rodriguez, el músico contó ante la prensa que iba a usar el espacio para promocionar su música.

“Ahora voy a tirar un tema, ya que estamos, voy a aprovechar a sacar un temita nuevo” confesó y agregó: “Me están mirando casi dos millones de personas las historias de Instagram, así que me enfoco en mi carrera, porque esto es todo payasada.”

L-Gante: “Mucha gente me viene a decir que le recuerdo a Diego Maradona”

L-Gante estuvo presente en el programa de televisión Intratables y contestó todo lo que le preguntaron los panelistas. Entre ellos, Brancatelli quien lo comparó con Diego Maradona por el nivel de exposición que tiene el músico.

Durante la entrevista, L-Gante se refirió a la poca privacidad que tiene debido a su éxito en la música. “Hoy en día no puedo ser una persona normal” confesó y añadió: “Tengo que salir a estar con la gente.”

A raíz de esas declaraciones, Diego Brancatelli lo comparó con Maradona “en Argentina sos un poco el Diego, a donde vas te piden una foto” comentó el panelista. “Vos sabes que a mí no me dio como para decir eso pero mucha gente me viene a decir que le hago acordar al Diego o a Rodrigo” admitió el cantante.