Tamara Báez recibió una multa en el country donde vive: “Está carito”

Desde finales de diciembre de 2023, Tamara Báez se mudó a un barrio privado junto a su hija Jamaica, después de residir por un tiempo en la localidad de Francisco Álvarez. Hasta ahora, la convivencia en su nuevo hogar había sido bastante tranquila, sin mayores inconvenientes. Sin embargo, recientemente, la influencer se vio sorprendida por una insólita situación que la llevó a reportarse en la oficina del consorcio del country.

Así es la nueva casa de Tamara Báez donde vive con su hija Jamaica. Foto: gentileza ciudad+

La razón por la que Tamara Báez recibió una multa en el country donde vive

Tamara Báez, conocida por ser la ex pareja de L-Gante, compartió en sus redes sociales una foto desde la oficina del consorcio con un mensaje que decía: “Está carito vivir en country, che”. Más tarde, al actualizar sus historias, explicó la causa de su visita: su perrita chihuahua, “Bandida”, se había escapado de la casa. Aunque el incidente no tuvo mayores consecuencias y Bandida pudo regresar con su dueña, la administración del barrio privado no dejó pasar el percance sin aplicar una sanción.

Tamara habló sobre los gastos de vivir en un barrio privado. Foto: Instagram

En una tercera publicación, Tamara subió una captura de la boleta de expensas donde se destacaba la infracción. En uno de los renglones de los haberes, se odía leer claramente “Mascota suelta” junto a la cifra de 18.522 pesos, que hizo ascender su cuenta final a más de medio millón de pesos.

La reacción de Tamara Báez a la multa que recibió

A pesar de la sorpresa y el gasto inesperado, Tamara decidió tomarse la situación con humor. Sobre la imagen de la boleta añadió un comentario divertido: “Bandi se escapa otra vez y la regalo”. Este comentario refleja su capacidad para afrontar las dificultades cotidianas con una actitud positiva y ligera.

La multa que recibió Tamara Baéz. Foto: Instagram

La influencer, quien ha ganado popularidad en las redes sociales por su estilo de vida y sus publicaciones, no dejó que este contratiempo alterara su buen humor. La multa, aunque un gasto imprevisto, no pareció afectarle demasiado, y continuó compartiendo su día a día con sus seguidores de manera habitual.