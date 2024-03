Tamara Báez y su nuevo novio se hicieron un romántico tatuaje compartido

Tamara Báez, la ex de L-Gante, ha gozado de suma felicidad con Thiago Elián Martínez, su nuevo novio. En este sentido, han compartido sus vivencias yendo al cine, comiendo asado y comprando ropa. Sin embargo, el momento más especial que han destacado a sus seguidores es su nuevo tatuaje, que indica una promesa en su relación.

La promesa fue presentada por la influencer y su novio en sus redes sociales. En las mismas, destacó el proceso donde se realizaron los tatuajes y el resultado. “Fuimos a tatuarnos con mi amorcito, Así quedó”, destacó el novio de Tamara Báez en un video donde se le ve a ambos en un estudio de tatuajes.

El significado del tatuaje de Tamara Báez y su novio

Ahora bien, el contenido del tatuaje es un frase ubicada en el espacio entre la muñeca y el pulgar. Ahí, cada uno se realizó una parte de la oración para simbolizar su promesa, que cita: “Hasta que la muerte nos separe”.

El tatuaje en conjunto que se hicieron Tamara Báez y Thiago Martínez. Foto: Tamara Báez

Esta frase connotaría el amor que tienen entre ambos. Desde este ámbito, la modelo recalcó que no arrependía de todas las vivencia y experiencias que se encuentra viviendo con su nueva pareja.

“Jamás me voy a arrepentir de todo lo que estoy viviendo con vos. No me pasó nunca algo así. Te amo mi amor”, exclamó la joven de 24 años sobre su vínculo con Thiago Martínez.

Quién es Thiago, el novio de Tamara Báez

Finalmente, Thiago Martínez cuenta con un perfil bajo en sus redes sociales. Tiene 85 mil seguidores y solo destaca las actividades que realiza en el día a día.

Tamara Báez está enamoradísima de Thiago Martínez. Foto: Instagram

En cuanto a su relación con Báez, va más allá de un factor pasional. Desde este punto, de acuerdo con Socios del Espectáculo, el joven amante de las motos se encarga de cuidar de ella y su hija Jamaica.