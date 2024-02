Tras el cruce con L-Gante, Tamara Báez presentó a su nuevo novio: “Gracias por aparecer en mi vida”

Tamara Báez fue noticia en los últimos días porque tuvo un fuerte cruce con su expareja y padre de su hija L-Gante. Luego de que la famosa cuestionara la paternidad del cantante en un comentario de Instagram, lo que llevó a que él contestara, y en el medio blanquera su nueva relación con una modelo.

Los padres de Jamaica se dejaron polémicos comentarios, el referente de la cumbia 420 habló en el programa de Fernando Dente y volvió a señalar la relación que tiene con la mamá de su hija. “De mi parte con Tamara la mejor, trato de mantenerla de buen humor, siempre. En pareja no estamos, tenemos la relación de padres, cada vez que tengo que ir a buscar a Jamaica o se necesita algo, nos ayudamos y nos relacionamos por eso”, comentó el cantante.

Frente a esto la famosa se mostró furiosa y decidió filtrar un chat que tuvo con el cantante y agregó un descargo por la situación que están pasando. “Si tenés novia y estás tomando mates con mi termo. No te hagas el canchero conmigo. No me quiero enojar. El único dolor que puedo tener yo es la poca atención y demostración que le da a mi hija que la crio yo todos los días desde que nació”, expresó Tamara.

Tamara Báez habló de la polémica con L-Gante Foto: instagram/gossipeame

“Ya lo vi con miles de mujeres. Ni una me afecta, eso no causa dolor. Cuando una es mamá se fija en otras cosas. Lo material no llena a las criaturas. No me jodan porque yo sí exploto y puedo contar mucho”, agregó la influencer.

Tamara Báez presentó a su nuevo novio, luego del cruce con L-Gante

Tamara Báez siguió los pasos de su expareja y presentó en público a su nuevo novio. El joven se llama Thiago Martínez, ambos se tomaron una foto desde el baño, abrazados y el novio de Tamara sin remera.

Tamara Báez presentó a su nuevo novio Foto: gentileza tn

Luego la famosa le dedicó un especial mensaje por su cumpleaños. “Feliz cumpleaños mi amor, qué todos tus deseos se cumplan. Gracias por aparecer en mi vida y cambiarla de un día para el otro”, escribió junto a un collage con fotos románticas de la pareja.