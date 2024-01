El furioso descargo de Tamara Báez tras los dichos de L-Gante: “Ya lo vi con miles de mujeres”

Tamara Báez y L-Gante no están en el mejor momento de su relación, si bien están separados siempre se mostraron muy unidos por el bienestar de su hija Jamaica. Sin embargo, en los últimos días tuvieron un cruce en las redes sociales.

Luego de que aclararan la situación, el artista habló de la madre de su hija en Noche al Dente, donde además presentó a su nueva novia. “De mi parte con Tamara la mejor, trato de mantenerla de buen humor, siempre”, comentó el artista.

Asimismo, aclaró la relación que tienen: “En pareja no estamos, tenemos la relación de padres, cada vez que tengo que ir a buscar a Jamaica o se necesita algo, nos ayudamos y nos relacionamos por eso”.

L-Gante le respondió a Tamara Báez Foto: instagram/gossiep

L-Gante dejó en claro el vínculo que tiene con la mamá de su hija, ya que el fin de semana la influencer había comentado una foto de él con su hija, y dejó una indirecta por la ausencia del artista como padre.

Tamara Báez le dejó un letal mensaje a L-Gante en su perfil Foto: instagram/gossipe

El descargo de Tamara Báez ante los dichos de L-Gante

Ante los dichos de L-Gante, Tamara dejó una polémica foto de un chat con Elian e hizo un descargo. “Me da mucha bronca que quieras llevártela a vivir con vos cuando no mandas mensajes por días”, le mandó la influencer según la foto de la conversación.

“Querés que viva conmigo, así se te bajan los humos y despejas un tiempo”, le respondió L-Gante. “Forro que sos” fue la respuesta de Tamara. De igual manera, Elian comentó: “Y vas a capital a que te apoyen la rata un rato”.

Tamara Báez habló de la polémica con L-Gante Foto: instagram/gossipeame

“Si tenés novia y estás tomando mates con mi termo. No te hagas el canchero conmigo. No me quiero enojar. El único dolor que puedo tener yo es la poca atención y demostración que le da a mi hija que la crio yo todos los días desde que nació”, sostuvo Tamara en su descargo junto a la foto del chat.

“Ya lo vi con miles de mujeres. Ni una me afecta, eso no causa dolor. Cuando una es mamá se fija en otras cosas. Lo material no llena a las criaturas. No me jodan porque yo sí exploto y puedo contar mucho”, expresó contundente la mamá de Jamaica.