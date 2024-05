Tamara Báez fue al mayorista por primera vez y recibió una ola de críticas: “Nos están echando”

Tamara Báez es considerada una influencer en Instagram, con el tiempo logró hacerse un lugar en las redes sociales y hoy tiene una gran comunidad de seguidores con los que comparte cómo es su rutina, realiza sorteos e interactúa con ellos sobre sus problemas o dudas cotidianas.

La famosa viene de pasar unos días complicados cuando Jamaica, la hija que tuvo con L-Gante, estuvo internada por un problema de salud, lo que generó su preocupación. Luego de unos días, la pequeña de dos años regresó a su casa, y se recuperó favorablemente, por lo que la influencer volvió a su trabajo cotidiano en las redes sociales.

En las últimas horas, Tamara Báez fue noticia porque contó que fue por primera vez al mayorista, y allí vivió una situación insólita, pero no solo eso, sino que, al relatar el hecho en sus historias, tuvo una respuesta inesperada de una seguidora, y no dudó en salirle al cruce.

Tamara Báez mostró que la “echaron” del mayorista y tuvo un cruce con una seguidora

Tamara Baéz mostró en sus historias el momento en qué van al supermercado mayorista con su novio, al igual que algunas de las compras que hicieron, pero también compartió el momento en que son “echados” del lugar.

“Vine al mayorista por primera vez”, dice en la primera foto donde muestra el carrito de supermercado en donde se ve ella y su novio. Luego mostró el carrito con algunas mercaderías y el momento en que apagan las luces del lugar en señal de que estaban por cerrar.

Tamara Báez contó que fue por primera vez al mayorista Foto: instagram/tamarabaez

“Decime que nos están echando sin decirnos que nos están echando”, comentó en un video Tamara Báez mientras se apura para pagar todo y salir del lugar.

Ante todo lo que compró la famosa, una seguidora le mandó un mensaje recomendándole que vaya al “psiquiatra”. “Deja de comprar impulsivamente. Deberías ir al psiquiatra y no es por ofender. A mí me daban una pastilla cuando sentía la necesidad de comprar cosas innecesarias. Entiendo que pasaste de no tener nada a tenerlo todo, pero deberías aprender a controlarlo y no darle el ejemplo a tu hija de compras desmedidas e innecesarias”, le dijo a Tamara.

Frente a esto, la influencer salió al cruce y le respondió: “¿Qué dice, señora? No fui al psiquiatra cuando estaba bien loca y voy a ir ahora porque hago unas compritas, jajaja”.