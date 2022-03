Ca7riel pasó por el programa radial Todo Pasa de Urbana Play y charló con Matías Martin y Clemente Cancela acerca de su forma de crear música. Durante la entrevista el artista confesó que le gustaría ser tenido en cuenta para hacer remixes.

“Por suerte me fue bien haciendo lo que me sale, que es haciendo deformidades, no es que hago reggaetón” explicó Ca7riel sobre su lugar en la industria musical. “Si no me fuese bien, si tuviese deudas como antes, yo me plantearía hacer música más común, cosa que no me sale” confesó con honestidad.

“No es tan fácil hacer un reggaetón y hacer hits” agregó y sostuvo que “no es tán fácil hacer música popular”. En referencia a los temas que suenan actualmente en la radio, el autor de “El Disko” agregó: “A mí no me sale, si no lo estaría haciendo.”

Por otra parte, admitió que le gustaría ser llamado para colaborar con varios artistas en un mismo tema. “Me encantaría subirme a los temas de reggaetón, me encantaría que me llamen a feats” comentó, “viste esos choclos” dijo refiréndose a los nombres de varios colegas en una misma canción: “Ca7riel y ocho monos más”, bromeó.

El duro descargo de Tiago PZK por la críticas a su “música comercial”

Tiago PZK recurrió a Twitter para hacer un descargo personal sobre sus canciones, aunque rápidamente los usuarios reaccionaron y él decidió explicar su punto de vista respecto a la industria musical.

“Estuve sacando temas que en cierto punto iban por una línea comercial y ahora me toca sacar un poco de lo que a mí me gusta realmente, este mes tema nuevo” fue el primer mensaje de Tiago PZK.

Tras los comentarios cuestionando esa declaración, el músico escribió: “Los que hablan de la industria sin haber sacado un tema o hablar de cómo hacer música sin haberse metido al estudio nunca… escriban un tema antes de escribir boludeces.”

Finalmente agregó: “Y me expresé mal, a mí toda mi música me gusta, algunas canciones no son del género que a mí más me gusta, al fin y al cabo que los artistas hagan música comercial o de nicho, si los escuchan mucho se vuelve comercial, porque su música vende. Y no está mal porque hay que comer.”