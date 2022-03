Tiago PZK recurrió a Twitter para hacer un descargo personal sobre sus canciones, aunque rápidamente los usuarios reaccionaron y él decidió explicar su punto de vista respecto a la industria musical.

“Estuve sacando temas que en cierto punto iban por una línea comercial y ahora me toca sacar un poco de lo que a mí me gusta realmente, este mes tema nuevo” fue el primer mensaje de Tiago PZK.

Tiago PZK en Premios Lo Nuestro 2022 Foto: tiagopzknews en Twitter

Tras los comentarios cuestionando esa declaración, el músico escribió: “Los que hablan de la industria sin haber sacado un tema o hablar de cómo hacer música sin haberse metido al estudio nunca… escriban un tema antes de escribir boludeces.”

Finalmente agregó: “Y me expresé mal, a mí toda mi música me gusta, algunas canciones no son del género que a mí más me gusta, al fin y al cabo que los artistas hagan música comercial o de nicho, si los escuchan mucho se vuelve comercial, porque su música vende. Y no está mal porque hay que comer.”

Tiago PZK: “Es un placer para mí ser un ejemplo de que se puede llegar”

Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro 2022, Tiago PZK no pudo disimular su emoción por el reconocimiento al ser nominado a “Artista Revelación Masculino”.

En una entrevista para Pulso Pop, Tiago PZK habló acerca de la escena musical argentina y cómo se siente al ser uno de los referentes a nivel mundial. “Argentina tiene una cantera muy grande” expresó sobre el futuro de los artistas de este país. “Hay muchos chicos que su salida es la música” agregó y aseguró que “hoy es posible”.

“Yo hace dos años no me imaginaba estar acá parado, estar en Miami, y el sueño se cumplió gracias a los artistas que vienen antes que yo” confesó el autor de “Además De Mí”, la canción que se transformó en un hit internacional. Sobre ser un referente para los artistas que puedan surgir, Gotti admitió: “Es un placer para mí ser un ejemplo de que se puede llegar para muchos chicos.”