Taichu fue protagonista de un blooper que Tiago PZK capturó al momento de recibir una placa honorífica de YouTube. Al abrir el paquete, la cantante se llevó la sorpresa de que habían grabado el link de su canal y no aparece su nombre.

Tiago PZK grabó el momento exacto en el que Taichu abría la caja con la placa de los 100 mil suscriptores en su canal de YouTube. Aunque la sorpresa fue encontrar grabado el link con letras aleatorias en lugar de su nombre artístico.

Ambos no pudieron contener las risas y decidieron compartir el momento fallido a través de sus redes sociales.

Los artistas argentinos se encuentran saliendo hace unos meses aunque desde hace poco lo hicieron público y dejaron de ocultar su romance.

Aleesha, Nicki Nicole, Taichu y Juicy Bae estrenaron “Arrepentio”

Aleesha estrenó el videoclip de “Arrepentio”, la canción que cuenta con la participación de Nicki Nicole, Taichu y Juicy Bae, y que forma parte de “La Patrona”, su primer EP que también cuenta con colaboraciones de Seven Kayne y Emilia Mernes.

El videoclip de “Arrepentio” muestra a Aleesha, Nicki Nicole, Taichu y Juicy Bae de fiesta, con coloridos vestuarios y acompañadas por otras mujeres, disfrutando de la música todas juntas.

La canción fue producida por Blackthoven, mientras que el video musical estuvo a cargo de Santiago Lafee de la productora We Own The City & Stillz, el mismo equipo que filmó el video de “Ke Sientes”, de Aleesha y Seven Kayne, y “828″ junto a Emilia Mernes.