Seven Kayne colaboró con Aleesha en la nueva canción “Ke Sientes” que formará parte de “La Patrona”. El nuevo EP de la cantante será lanzado en los próximos meses e incluye “828″ junto a Emilia Mernes.

El argentino Seven Kayne se sumó a la canción “Ke Sientes” y será uno de los invitados de Aleesha en su nuevo trabajo discográfico.

Con “Ke Sientes”, Aleesha vuelve a apostar por sus colegas de Latinoamérica. Este nuevo sencillo tiene un ritmo de trap melancólico y habla sobre las dificultades de enamorarse.

El tema viene acompañado por un videoclip muy particular, grabado con cámaras vintage. Dirigido por Santiago Lafee, con la producción de We Own The City y Stillz.

Emilia Mernes y Aleesha estuvieron juntas en Miami

Emilia Mernes estuvo presente a fines de diciembre en el festival Vibra Urbana realizado en Miami y su colega Aleesha también se presentó en dicho evento.

Las cantantes de “828″ aprovecharon el encuentro para realizar una coreografía de su colaboración y la compartieron en Tik Tok.

En el video puede verse como ambas artistas se divierten en una lujosa habitación de hotel y bailan sincronizadas al ritmo de su tema.